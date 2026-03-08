Θάνατος στο παλιό νεκροταφείο Σαραβαλίου: Μαχαίρωμα την «ώρα του διαβόλου»

Το στοίχημα που κατέληξε σε τραγωδία.

Περίπου σε αυτό το σημείο βρισκόταν το παλαιό κοιμητήριο του Σαραβαλίου
08 Μαρ. 2026 13:00
Pelop News

Θυμάστε την παραμονή μας για ένα ολόκληρο βράδυ στο γεμάτο θρύλους, σκιές και περίεργες ιστορίες, κοιμητήριο του Σαραβαλίου; Ε, λοιπόν το συγκεκριμένο (βιωματικό) ρεπορτάζ όχι μόνο έκανε τον γύρο της Ελλάδας, αλλά άνοιξε και νέες πύλες στον κόσμο του μεταφυσικού.

Η επόμενη αποστολή μάς ανατέθηκε απευθείας από αναγνώστρια της «Π»: «Το Σαραβάλι κρατάει!», μας είπε. Και μας εξιστόρησε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στους κατοίκους του «Κόκκινου Χωριού», όπως το αποκαλούν κάποιοι.

Μια φορά κι έναν καιρό λοιπόν, προς το λυκαυγές του 20ού αιώνα, μια παρέα φίλων που ζούσαν στην περιοχή, έβαλαν ένα στοίχημα: Να πάνε τη λεγόμενη «ώρα του διαβόλου», δηλαδή στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, στο παλαιό νεκροταφείο του Σαραβαλίου. Οποιος αποδεικνυόταν ο πιο ατρόμητος, θα ήταν εκείνος που θα κέρδιζε το στοίχημα. Και για να μην μπερδευτείτε, το παλαιό νεκροταφείο του Σαραβαλίου βρισκόταν περίπου εκεί που στέκουν σήμερα ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο ιστορικός πλάτανος του χωριού.

Ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου

Οι φίλοι, λοιπόν, όρισαν ένα σημάδι για να αποδείξουν ότι έφτασαν μέχρι τις εσχατιές του παλαιού νεκροταφείου: Θα άφηναν ο καθένας από ένα μαχαίρι στο πιο μακρινό μνήμα προκειμένου να πειστούν άπαντες, κατά την αυτοψία του επόμενου πρωινού, ότι κέρδισαν το στοίχημα.

Και κάπου εδώ αρχίζει το περίεργο της ιστορίας: Ο πρώτος φίλος μπήκε στο κοιμητήριο και πραγματικά έφτασε δειλά-δειλά μέχρι το πιο μακρινό σημείο. Επειδή δεν υπήρχαν τότε μαρμάρινοι τάφοι -όπως έχει επικρατήσει να υπάρχουν μεταπολεμικά και μέχρι τις μέρες μας- έσκυψε κάτω και κάρφωσε το μαχαίρι του με δύναμη στο χώμα για να μείνει πειστήριο για τους υπόλοιπους. Μέσα στο πυκνό σκοτάδι, όμως που επικρατούσε, κάρφωσε ταυτόχρονα και τη φουστανέλα του, με αποτέλεσμα όταν γύρισε να φύγει, να νιώσει πίεση σαν κάποιος να τον τράβαγε με δύναμη. Ο καψερός ο άνθρωπος έμεινε στον τόπο από τον φόβο του κι έπεσε κάτω νεκρός. Προφανώς πίστεψε ότι κάποιο φάντασμα τον εμπόδιζε να φύγει, ότι βεβήλωσε τον τάφο ενός νεκρού, διαταράσσοντας τον αιώνιο ύπνο του και έπρεπε να το… πληρώσει! Το πρωί αναζήτησαν τον άνθρωπο και τον βρήκαν πεθαμένο επάνω στο χώμα, με το μαχαίρι καρφωμένο στη φουστανέλα του. Παρότι όλα αυτά συνέβησαν σε εποχές που οι δεισιδαιμονίες είχαν την τιμητική τους, έδωσαν στο συμβάν -με τη βοήθεια του τοπικού γιατρού, των χωροφυλάκων και του παπά της ενορίας- την πιο λογική εξήγηση. Εκτός φυσικά αν κάποιο απόκοσμο ον είχε, όντως, αρπάξει το μαχαίρι και είχε πάρει μαζί του στον άλλο κόσμο την ψυχή του φουκαρά του Σαραβαλιώτη.

Ο αρχαίος πλάτανος στο κέντρο του χωριού

Η ιστορία αυτή διατηρείται μέχρι τις μέρες μας και δεν θα μπορούσαμε να μην τη μεταφέρουμε κι εμείς μέσα από τα ρεπορτάζ μας για τα στοιχειωμένα μέρη της Πάτρας. Ανηφορήσαμε, μάλιστα, για μια ακόμη φορά στο Σαραβάλι, με την ψυχρή βραδιά της πανσελήνου του Μαρτίου, του «ματωμένου φεγγαριού» όπως το αποκαλούν, να μας ταξιδεύει νοητά στο Σαραβάλι μιας άλλης εποχής. Στεκόμενοι κάτω από τον πλάτανο του χωριού, με τα κλαδιά που θυμίζουν τα χέρια κάποιου μυθικού τέρατος, και λίγα μέτρα μακριά από τα υπολείμματα του μεσαιωνικού κάστρου, προσπαθήσαμε να φέρουμε στο μυαλό μας την εικόνα από το παλαιό νεκροταφείο, εκεί όπου εκτυλίχθηκε η παραπάνω ιστορία. Ευτυχώς εμείς έχουμε πιο γερή καρδιά (και σίγουρα καλύτερο καρδιολόγο…) από εκείνον τον φουκαρά που πίστεψε ότι κάποιο ζόμπι ξεπήδησε από τους τάφους…

Τα πνεύματα των Σταυροφόρων

Θάνατος στο παλιό νεκροταφείο Σαραβαλίου: Μαχαίρωμα την «ώρα του διαβόλου»Δεν είναι απλό μέρος το Σαραβάλι. Εχει σημαντική γεωγραφική θέση για την Πάτρα και φυσικά πλούσια ιστορία, καθώς τέτοιες μέρες, μάλιστα, το 1822 (στις 9 Μαρτίου για την ακρίβεια), σημειώθηκε εκεί ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στους Ελληνες επαναστάτες, υπό την αρχηγία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και στους Τούρκους, κατά την πρώτη πολιορκία των Πατρών. Η τελική έκβαση της μάχης ήταν η νίκη των Ελλήνων.

Στην περιοχή λέγεται ότι αναπαύονται και τα πνεύματα Σταυροφόρων, καθώς η ονομασία του χωριού δόθηκε από κάποιον Γάλλο ιππότη, τον Ντε Σαραβάλε, στα χρόνια της Φραγκοκρατίας ή από τον Ιταλό φεουδάρχη της περιοχής, Ρεϊνάλδο, ο οποίος καταγόταν από το Σαραβάλε της βόρειας Ιταλίας στην περιοχή Τρεβίζο. Σύμφωνα με την παράδοση, στο κάστρο του Σαραβαλίου έμεινε κάποτε και ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος. Σε ό,τι αφορά το παλαιό νεκροταφείο, μετά από έναν σεισμό που σημειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, ο χώρος έπαθε σοβαρές ζημιές και καθιζήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το σημερινό κοιμητήριο στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου.

