Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής

Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου ενός βρέφους ηλικίας επτά ημερών στην Καλλιθέα, με τα ακριβή αίτια να αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Το νεογνό μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Παίδων τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί περίπου μία ώρα για την ανάνηψή του, χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το βρέφος δεν είχε προσβληθεί από γρίπη, καθώς το σχετικό τεστ ήταν αρνητικό, ενώ οι γονείς φέρονται να δήλωσαν ότι το τάισαν στις 3 τα ξημερώματα και στις 6 το πρωί το βρήκαν χωρίς σημεία ζωής.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης, ενώ αναφέρεται ότι το παιδί ήταν πρόωρο και αντιμετώπιζε καρδιολογικό πρόβλημα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με βασικό ζητούμενο τη σαφή ιατρική αιτία θανάτου.

Σημειώνεται ότι, σε κατάσταση σύγχυσης, οι γονείς φέρονται να μετέφεραν αρχικά το βρέφος σε κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού, από όπου ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές, με τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου.

