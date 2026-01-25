The Rookie: Η αστυνομική σειρά που έχει «κολλήσει» τη Gen Z

Η αστυνομική σειρά The Rookie του ABC έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες «εμμονές» της Generation Z, με χιλιάδες εφήβους να την παρακολουθούν ξανά και ξανά, συχνά μέσα από τα social media.

Η 15χρονη Χάνα Λιφ από τη Νέα Αγγλία των ΗΠΑ αποκαλεί τη σειρά «εμμονή» της και έχει δει και τα 8 σεζόν μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες – ενώ την έχει ξαναδεί ήδη 10 φορές. Παρόμοια είναι η κατάσταση και με τους φίλους της, με μία εξ αυτών να ολοκληρώνει όλα τα επεισόδια σε μία εβδομάδα χωρίς να κοιμάται σχεδόν καθόλου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, το The Rookie είναι η σειρά με τις περισσότερες προβολές μεταξύ των θεατών κάτω των 18 ετών, ξεπερνώντας ακόμη και δημοφιλείς τίτλους όπως το Abbott Elementary και το High Potential (σε παραδοσιακή τηλεόραση).

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο TikTok μετρά πάνω από 2,9 εκατομμύρια followers – αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν σειρών όπως το The White Lotus ή το The Last of Us. Πολλοί έφηβοι ανακαλύπτουν τη σειρά μέσα από αποσπάσματα στο YouTube και το TikTok, πριν την παρακολουθήσουν ολόκληρη.

Η 16χρονη Τζέιντ Αμίρα Λιούις από την Πενσιλβάνια την είδε αρχικά από clips στο YouTube. «Έχει λίγο το ύφος του The Office», λέει. «Είναι αστεία, αλλά γίνεται και σοβαρή. Έχει χώρο για όλα τα συναισθήματα». Η Τζέιντ, που ονειρεύεται να γίνει πράκτορας του FBI, εκτιμά ιδιαίτερα το format της σειράς: κάθε επεισόδιο ολοκληρώνει μια υπόθεση σε μία ώρα, δημιουργώντας έναν «ωραίο κύκλο» που δεν κουράζει.

Πρωταγωνιστής είναι ο Νέιθαν Φίλιον (γνωστός από το Firefly) στον ρόλο του Τζον Νόλαν, ενός μεσήλικα πατέρα που γίνεται ο μεγαλύτερος νεοσύλλεκτος αστυνομικός στο Λος Άντζελες. Η σειρά συνδυάζει χιούμορ, δράση, δράμα και ελαφριά ρομαντική γραμμή, ενώ μετά τα γεγονότα του 2020 έχει ενσωματώσει και ιστορίες που δείχνουν τις αδυναμίες και τα προβλήματα του αστυνομικού συστήματος.

