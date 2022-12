The Specials: Πέθανε ο τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος, Τέρι Χολ

Μία μεγάλη απώλεια αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος χώρος της μουσικής, καθώς έφυγε από τη ζωή ο frontman του βρετανικού συγκροτήματος, The Specials, Τέρι Χολ.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο, έπειτα από σύντομη ασθένεια, του Τέρι, του όμορφου φίλου μας, αδελφού, ενός από τους λαμπρότερους τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και στιχουργούς που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Η μουσική του και οι εμφανίσεις του αγκάλιαζαν την πραγματική ουσία της ζωής … την χαρά, τον πόνο, το χιούμορ, τον αγώνα για δικαιοσύνη, αλλά κυρίως την αγάπη», έγραψαν στο Twitter τα πρώην μέλη του συγκροτήματος.

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp

