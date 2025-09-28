The Voice: Ο Μαζωνάκης είχε όρεξη και έκανε αναφορά για το Δρομοκαΐτειο – «Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο»

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ ο νέος κύκλος, ο 11ος στη σειρά, για το The Voice με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Μαζί με τους Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη στο πλατό του μουσικού τάλεντ σόου επέστρεψε και ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την περιπέτειά του και τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Μάλιστα ο Μαζώ δεν παρέλειψε να ρίξει και το καρφί του για την πρόσφατη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο νοσοκομείο της Αττικής, για την οποία έχει κινήσει νομικές διαδικασίες κατά συγγενών του. «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο» , είπε και «πάγωσε» το πλατό.

Ο Μαζώ έκανε την είσοδό του στο πλατό κατά την έναρξη του τηλεοπτικού μουσικού σόου υπό τους ρυθμούς του «Ανήκω σε μένα» με το κοινό να τον υποδέχεται θερμά.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής ήταν ντυμένος με το απαράμιλλο στυλ του στα λευκά και γεμάτος κέφι πήγε να πάρει τη θέση του ως κριτής αφού αγκαλιάστηκε με τον παρουσιαστή του σόου Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος ζήτησε μια σύντομη αναφορά για την περσινή σεζόν του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.

“Γιώργο, εσύ έφτασες ένα βήμα πριν από τη νίκη. Είχατε μείνει οι δυο σας” επισήμανε αρχικά ο παρουσιαστής του The Voice, Γιώργος Καπουτζίδης για να ρίξει απρόσμενα με μιας το πρώτο… “γαλλικό” ο Γιώργος Μαζωνάκης με χαμόγελο στον αέρα του σόου. “Φτου σου, ρε που…η! Θυμάμαι εσένα από πέρσι που είχες κάνει αυτόν τον φοβερό στίχο για όλους μας στο φινάλε” δήλωσε ο τραγουδιστής για να προχωρήσει η γνώριμη ροή του The Voice.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, δε, ο λαϊκός τραγουδιστής και coach του μουσικού τάλεντ σόου δεν έχανε την ευκαιρία να πειράζει με χιούμορ τόσο τους υπόλοιπους coaches όσο και τους διαγωνιζομένους. Μέχρι που… θέλησε να αρπάξει την ευκαιρία να ρίξει το καρφί του.

Όταν ένας διαγωνιζόμενος εκμυστηρεύτηκε πως εργάζεται στο σύστημα δημόσιας υγείας και η Έλενα Παπαρίζου του έδωσε συγχαρητήρια, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε λιτά, πλην ουσιαστικά, στην πρόσφατη περιπέτεια που βίωσε με την ακούσια νοσηλεία του στην ψυχιατρική δομή του Δρομοκαϊτείου.

“Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετική και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο” αποκάλυψε αρχικά, για πρώτη φορά, η Έλενα Παπαρίζου στην πρεμιέρα του μουσικού τάλεντ σόου.

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο» , είπε με τη σειρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να επικρατήσει μια στιγμιαία μουδιασμένη σιγή στο πλατό από τους υπόλοιπους coaches και να συνεχιστεί αμέσως μετά η διεκδίκηση του νεαρού διαγωνιζόμενου.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας ο Μαζωνάκης γνώρισε ξανά την αποθέωση του κοινού όταν σηκώθηκε μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και τραγούδησαν μαζί το «Υπάρχω».

