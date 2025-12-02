«Θεέ μου, θα πάρουμε την αστυνομία», γνωστός Youtuber έπεσε ξανά θύμα ξυλοδαρμού σε live μετάδοση, ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό συνέβη σε καφετέρια στα Γιάννενα, όπου του πέταξαν αυγά!

«Θεέ μου, θα πάρουμε την αστυνομία», γνωστός Youtuber έπεσε ξανά θύμα ξυλοδαρμού σε live μετάδοση, ΒΙΝΤΕΟ
02 Δεκ. 2025 20:48
Pelop News

Ο γνωστός Youtuber, Teosty, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού έπεσε για ακόμη μια φορά την ώρα που έκανε live βίντεο.

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο Επίσκοπος Δορυλαίου μετά την απολογία του για την πώληση της «παραλίας του Ζορμπά»

Το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό συνέβη όσο ο Youtuber έκανε ένα live στο κανάλι του, σε μια καφετέρια στα Γιάννενα, όπου άγνωστοι του πέταξαν αυγά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, τα αυγά πέτυχαν τον Teosty στην πλάτη, ενώ βρήκαν την κουκούλα που φορούσε ένας φίλος του ο οποίος βρισκόταν με τον Youtuber στην καφετέρια.. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση εν ώρα live του.

Στη συνέχεια, μετά την πρώτη επίθεση, ο Teosty μετακινήθηκε με την παρέα του σε άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων, όπου νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser.

Ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς.
Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.

Ένας από τους φίλους του Youtuber μάλιστα, μόλις αντίκρισε το πρόσωπο του Teosty με τα εμφανή σημάδια αντέδρασε λέγοντας: «Θεέ μου, θα πάρουμε την αστυνομία». Σε άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται ο ίδιος ο Teosty να λέει ότι δέχτηκε επίθεση «ένας από δέκα άτομα», ενώ στη συνέχεια ακούγεται να καλεί το 100 και να περιγράφει το συμβάν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Επιστήμονες έχουν την απάντηση στο ερώτημα γιατί οι ηλικιωμένοι ξυπνούν νωρίτερα;
22:45 Ο φοβερός και τρομερός Κένεθ Φαρίντ MVP του Νοεμβρίου!
22:35 Τον έπιασαν δύο φορές να οδηγεί μεθυσμένος και κατέληξε στην φυλακή!
22:29 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:25 «Δικαιοσύνη» της φρίκης από Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 κόσμο!
22:17 Με νέο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ο Σίσκος προκρίθηκε στο τελικό των 200μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού 25αρας
22:12 «Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι» συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στο Κερατσίνι
22:08 ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συναίνεσαν και πέρασε η τροπολογία για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων
21:57 Αποκάλυψη Τραμπ για άμεση έναρξη χτυπημάτων των ΗΠΑ σε στόχους εντός Βενεζουέλας: «Ξέρουμε που ζουν οι κακοί»
21:47 Πάτρα: Μαϊμού φοροτεχνικοί αφαίρεσαν από 79χρονη κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ!
21:41 Συναγερμός, φωτιά σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο, ΦΩΤΟ
21:28 Χίος: Τούρκος 61 χρόνων συνελήφθη για κατασκοπεία
21:21 Μητσοτάκης: Δείγμα ωριμότητας η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, θέλουμε καλύτερους μισθούς και βελτίωση παραγωγικότητας»
21:11 Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι νέος αθλητικός διευθυντής
20:59 Το «χάος» του Τραμπ για το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου στην Ουκρανία και… «είναι δύσκολο να επιλυθεί»
20:48 «Θεέ μου, θα πάρουμε την αστυνομία», γνωστός Youtuber έπεσε ξανά θύμα ξυλοδαρμού σε live μετάδοση, ΒΙΝΤΕΟ
20:38 Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο Επίσκοπος Δορυλαίου μετά την απολογία του για την πώληση της «παραλίας του Ζορμπά»
20:29 Ο Έλον Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου
20:19 Για την Ελλάδα άνοιξε πλέον ο δρόμος για νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων 5,29 δισ. ευρώ του πρώτου μνημονίου
20:02 Όλα όσα περιλαμβάνονται στο νέο κληρονομικό δίκαιο: Οι μεγάλες αλλαγές σε διαθήκες, συζύγους, συντρόφους εκτός γάμου και παιδιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ