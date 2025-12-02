Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο Επίσκοπος Δορυλαίου μετά την απολογία του για την πώληση της «παραλίας του Ζορμπά»

Βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για τη «Μαφία της Κρήτης» που έχει απασχολήσει τις Αρχές

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο Επίσκοπος Δορυλαίου μετά την απολογία του για την πώληση της «παραλίας του Ζορμπά»
02 Δεκ. 2025 20:38
Γνωστοποιήθηκε ότι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 150.000 ευρώ αφέθηκε ο 46χρονος Επίσκοπος Δορυλαίου στα Χανιά, που είχε απολογηθεί νωρίτερα στον ανακριτή για τη μεταβίβαση 175 στρεμμάτων που ανήκουν στη Μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων σε δύο αδέλφια. Πρόκειται για την έκταση που περιλαμβάνει την περίφημη «παραλία του Αλέξη Ζορμπά».

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο Επίσκοπος βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για τη «Μαφία της Κρήτης» που έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Εκτός από τη χρηματική εγγύηση, ο 46χρονος θα πρέπει να δίνει κάθε μήνα το παρών σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ δεν του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Ο συνήγορός του Επίσκοπου, Διονύσης Βέρρας, σχολίασε ότι «ο εντολέας του πλήρωσε τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση», προσθέτοντας πως «αν στη θέση του βρισκόταν οποιοσδήποτε άλλος, δεν θα του είχε επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος».

Εξέδωσε βεβαιώσεις για τη μεταβίβαση των εκτάσεων
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι βεβαιώσεις που φέρεται να εξέδωσε επέτρεψαν σε δύο προφυλακισμένους αδελφούς, γνωστούς επιχειρηματίες, να μεταβιβάσουν σε ξένους επενδυτές 175 στρέμματα που ανήκουν στη Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, αποκομίζοντας κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ.

Το όνομά του εντοπίζεται στη δικογραφία μέσω επισυνδέσεων τηλεφωνικών συνομιλιών, οι οποίες – σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. – δείχνουν ότι από «θύμα» εξελίχθηκε σε «θύτη», καθώς φέρεται να ζητούσε ακόμη και ξυλοδαρμούς συγκεκριμένων προσώπων.

Η απολογία του είχε αρχικά οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, όμως για διαδικαστικούς λόγους μετατέθηκε και τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα, αποτελώντας κεντρικό σημείο σε μια έρευνα που συνεχίζει να προκαλεί ισχυρό ενδιαφέρον στην Κρήτη και όχι μόνο.

