Ηράκλειο: «Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί», πώς γυναίκα γέννησε σε αυτοκίνητο! ΦΩΤΟ

02 Δεκ. 2025 19:53
Στο Ηράκλειο γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο!  Έτσι το μωρό που ήταν… βιαστικό ήρθε στον κόσμο καθοδόν για το μαιευτήριο. Συγκεκριμένα, η Ζαχαρένια Σμαραγδή και ο Πέτρος Δαφνομήλης ετοιμάζονταν να υποδεχτούν τη μικρούλα στα μέσα του Δεκέμβρη, όμως η κορούλα τους είχε άλλα σχέδια.

«Eίχα τους πόνους γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Ξεκινήσαμε να ετοιμαζόμαστε όλοι για το μαιευτήριο. Στις 6 δυνάμωσαν. Μπήκαμε στο αμάξι γύρω στις 6:45. Λέμε ξεκινάμε. Ήταν πολύ βιαστική. Έκανα οξύ τοκετό και ήρθε η μικρούλα» είπε Ζαχαρένια Σμαραγδή μιλώντας στο protothema.gr και πρόσθεσε: «Είχα έντομα σφιξίματα, είχα πάρα πολύ δυνατούς πόνους και εννοείται ότι καταλάβαινα ότι το παιδί έρχεται. Ενημέρωσα τον Πέτρο. Δεν κατάλαβε ότι όντως το παιδί έρχεται. Γύρισα λίγο το κάθισμα. Δεν είχαμε χρόνο να σταματήσει. Γύρισα λίγο το κάθισμα και η αλήθεια είναι ότι απλά την τράβηξα».

Η Ζαχαρένια κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία και να φέρει μόνη της στον κόσμο το παιδί της λειτουργώντας ενστικτωδώς όπως αργότερα της είπε και η μαία της.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του ζευγαριού:

«Η αλήθεια είναι ότι από τα λόγια μέχρι να γίνει στην πράξη είναι πολύ μακριά. Τα δέκα λεπτά ήταν πολύ χρόνος για εμένα. Δεν είχα πολυτέλεια για να κάνω κάτι άλλο. Δεν γινόταν κάτι άλλο, έπρεπε να σώσω το παιδί γιατί έτσι το αντιμετώπισα εγώ. Το παιδί ερχόταν είτε έβαζα εγώ τα χέρια μου είτε όχι το παιδί θα ερχόταν οπότε προτίμησα να το πιάσω. Να το πιάσω πάνω μου, να μη μου πέσει, να να μη χτυπήσει να το προσέξω και να το κρατήσω ζεστό για να το φέρω με ασφάλεια στο μαιευτήριο» τόνισε η ευτυχισμένη μητέρα που έχει ακόμη ένα παιδάκι.

Αντίστοιχα ψύχραιμος όμως ήταν και ο σύζυγός της Πέτρος που παρά το γεγονός ότι στο διπλανό κάθισμα γεννιόταν το παιδί δεν σταμάτησε ούτε στιγμή το αυτοκίνητο και οδήγησε μέχρι το μαιευτήριο.

Όσο για τα συναισθήματά τους η Ζαχαρένια λέει: «Ήταν κάτι το οποίο δεν περιγράφετε δηλαδή λέω ήρθε ήταν μία ανακούφιση ότι την έχω εδώ στην αγκαλιά μου την σκέπασα και είναι εντάξει μετά σε πιάνει αυτό το άγχος γιατί είχαμε 3-4 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στο μαιευτήριο. Είχαμε μία χαρά, μετά καταλάβαμε την χαρά μας. Για αρχή είχαμε… εντάξει ανακουφιστήκαμε εκείνη τη στιγμή. Είχαμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας και στον μαιευτήρα που μας περίμεναν».

