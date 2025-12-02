Νέο κύμα κακοκαιρίας και πτώση της θερμοκρασίας, που θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Βαραίνει ακόμη περισσότερο ο καιρός με νέο κύμα κακοκαιρίας να αναμένεται να «χτυπήσει» και πάλι τη χώρα από αύριο Τετάρτη (03.12.2025), με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας να σημειώνονται αρχικά στις δυτικές περιοχές, οι οποίες θα εξαπλωθούν και θα «επιμείνουν» μέχρι το Σάββατο.

Πρόκειται για την τρίτη κακοκαιρία που θα σημειωθεί μέσα στο τελευταίο 10ήμερο, με τους φόβους για νέες καταστροφές, πλημμύρες και κατολισθήσεις να «καραδοκούν». Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ αλλά και τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι έντονες βροχές και ο αυξημένος υετός θα εμφανιστούν κλιμακωτά, από Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο.

Οι χειρότερες μέρες αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, αφού σφοδρές καταιγίδες θα σημειωθούν σε όλες τις περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και πάλι προς τα δυτικά.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, την Τετάρτη θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, ενώ από την Πέμπτη, παρά την επιδείνωση των φαινομένων, ο υδράργυρος στην πρωτεύουσα θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, ισχυροί άνεμοι αναμένεται πνέουν έως 8 μποφόρ σε Αιγαίο και Ιόνιο, από την Παρασκευή και καθ’ όλη την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η ανάρτηση Κολυδά

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά: «Η εικόνα που διαμορφώνεται στα διεθνή προγνωστικά μοντέλα βροχόπτωσης δείχνει ότι η χώρα οδεύει προς μια περίοδο αυξημένου υετού μέχρι το ερχόμενο Σάββατο.

Συγκεκριμένα, τόσο το ICON όσο και το ECMWF συγκλίνουν σταθερά ως προς τις περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το προσεχές διάστημα. Αντίθετα, το GFS εμφανίζεται πιο “συγκρατημένο”, δίνοντας μεν βροχές αλλά με σαφώς περιορισμένη έκταση και ένταση σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα. Η διαφορά αυτή δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς το GFS τείνει συχνά να υποεκτιμά τα τοπικά μέγιστα στην περιοχή της Μεσογείου, ιδίως όταν πρόκειται για υφεσιακές διαταραχές που ενισχύονται από τη θαλάσσια αστάθεια.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα, το ICON και το ECMWF δείχνουν ξεκάθαρη ενίσχυση τoυ υετού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, ανατολικά προσήνεμα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα Κεντρική Μακεδονία , Θεσσαλία – Στερεά, Νότιο Αιγαίο, Κάρπαθο, Ρόδο και Κυκλάδες και δευτερευόντως Κρήτη, με αξιόλογες ποσότητες κυρίως στα δυτικά. Το ECMWF μάλιστα διατηρεί αυτή την τάση για αρκετά διαδοχικά τρεξίματα, κάτι που αυξάνει την αξιοπιστία του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Η πρόγνωση για αύριο Τετάρτη (03/12)

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια – παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (04/12)

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (05/12)

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.

Πρόγνωση για το Σάββατο (06/12)

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μέχρι και το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα νότια.

Πρόγνωση για την Κυριακή (07/12)

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα στο Ιόνιο αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στο βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

