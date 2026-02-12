Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν: Οικονομική συνεργασία με την Τουρκία, χωρίς υποχωρήσεις στα εθνικά

Στις ελληνικές θέσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και στις εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα αξιοποίησε την περίοδο ηρεμίας στις σχέσεις με την Τουρκία χωρίς να μεταβάλει τις πάγιες εθνικές της θέσεις. Τόνισε ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η ελληνική πλευρά αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και υφαλοκρηπίδας, επαναλαμβάνοντας ότι τα σύνορα της χώρας δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε στεριά, θάλασσα ή αέρα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει κοινό ενδιαφέρον των δύο χωρών για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, κάτι που –όπως είπε– μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος και των δύο λαών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπέγραψε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεχμέτ Φετίχ Κασίρ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, η οποία αφορά περισσότερα από 100 κοινά ερευνητικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά, όπως εκτίμησε, αναμένεται να έχουν πρακτικό αντίκτυπο στην οικονομία, πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η προώθηση μνημονίου συνεργασίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συστήματα πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τέθηκε στόχος αύξησης του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. δολάρια, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τα σημερινά δεδομένα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ακόμη στη συνέχιση της βίζας 24 ωρών για Τούρκους επισκέπτες σε ελληνικά νησιά, επισημαίνοντας τα οφέλη για τον τουρισμό, καθώς και στη μείωση των μεταναστευτικών ροών σε Έβρο και Αιγαίο μέσα από συνεργασία των δύο πλευρών.

Σε ευρύτερο επίπεδο, τόνισε ότι η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην περιοχή, σημειώνοντας πως συμφωνίες με μεγάλες διεθνείς εταιρείες αυξάνουν τη στρατηγική σημασία της χώρας.

Αναφερόμενος στον Αναπτυξιακό Νόμο, επισήμανε ότι τηρήθηκαν για πρώτη φορά αυστηρά χρονοδιαγράμματα, με ολοκλήρωση διαδικασιών εντός 90 ημερών. Όπως είπε, εντάχθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν τουλάχιστον 1.550 νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος, προανήγγειλε νέα προκήρυξη το 2026 για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, με έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και ειδικά καθεστώτα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

