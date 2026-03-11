Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε άμεση εφαρμογή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και εντατικούς ελέγχους στην αγορά για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Όπως ανέφερε, δημοσιεύεται άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, ενώ ταυτόχρονα ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι στην αγορά.

Ο ίδιος τόνισε ότι το κέρδος αποτελεί θεμιτή επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως η αισχροκέρδεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Εντατικοί έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων

Σύμφωνα με τον υπουργό, ήδη πραγματοποιούνται έλεγχοι από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων του υπουργείου. Μόνο μέσα στις πρώτες έξι ημέρες λειτουργίας της πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.500 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων.

Όπως σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η ενισχυμένη νομοθεσία δίνει στην Αρχή τη δυνατότητα να παρεμβαίνει πιο αποτελεσματικά, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα υπερβολικής κερδοφορίας σε βάρος των καταναλωτών.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή του μέτρου κατά το προηγούμενο διάστημα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι τους τελευταίους 18 μήνες, κατά τους οποίους ίσχυε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έως τις 30 Ιουνίου 2025, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι τα πρόστιμα δεν επιβάλλονται μόνο τυπικά αλλά εισπράττονται κανονικά από το κράτος.

Επανεξέταση των μέτρων τον Ιούνιο

Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση στην αγορά, βάσει και των εισηγήσεων της διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής.

Ο υπουργός τόνισε ότι είναι σημαντικό και για την ίδια την αγορά να επιδείξει κοινωνική υπευθυνότητα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των μέτρων προς όφελος της κοινωνίας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε επίσης ότι το προηγούμενο έτος η Ελλάδα κατέγραψε για έξι μήνες αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, γεγονός που, όπως είπε, αποτέλεσε τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα επισήμανε ότι τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη του ΦΠΑ έχουν αξιοποιηθεί για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων και φορολογικές ελαφρύνσεις για νέους έως 25 ετών.

Τέλος, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί το συμφέρον των πολιτών και η κοινωνική συνοχή.

