Θεόδωρος Βασιλόπουλος: «Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο στόχο»

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Εξυπηρέτησης του πολίτη & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρου Βασιλόπουλου:

Αγαπητές φίλες και φίλοι

Από τη χρονιά που φεύγει κρατάμε τα όσα καταφέραμε κάτω από ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα οποία ήταν αρκετά και ουσιώδη, αλλά και τα διδάγματα που αποκομίσαμε για τους τομείς που πρέπει να βελτιωθούμε.

Εργαστήκαμε μεθοδικά, υλοποιήσαμε και δρομολογήσαμε αναπτυξιακά έργα και έργα υποδομών στη Δυτική Ελλάδα με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και την αναβάθμιση της εικόνας της Περιφέρειάς μας.

Η νέα χρονιά 2026 που ξημερώνει ας είναι φορέας θετικών ξεκινημάτων και πραγματικής ελπίδας και προοπτικής για τον τόπο μας.

Με όλες τις δυνάμεις μας θα προσπαθήσουμε να σταθούμε δίπλα σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις και στα προβλήματα τους.

Στόχος να ενδυναμώσουν τη θέση τους, να εκσυγχρονίσουν το μοντέλο λειτουργίας τους, να εναρμονιστούν με τη ψηφιακή εποχή και να αυξήσουν την εξωστρέφεια τους ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.

Με αίσθημα ευθύνης και μέσα από δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προσπαθούμε να ανακουφίσουμε αδύναμους συμπολίτες μας και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο στόχο και έχοντας συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες, όλους εσάς.

Η καινούργια χρονιά ας αναστήσει το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, ας ζεστάνει τις παγωμένες καρδιές τους και ας χαρίσει σ’ αυτούς που αγωνίζονται την ζωή που τους αξίζει.

Χρόνια πολλά & καλή χρονιά σε όλους!

