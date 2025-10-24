Θεώνη Ανδρουτσέλλη: Εσβησε ήσυχα, πλήρης και ευγνώμων

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν συγκινημένοι στο Κοιμητήριο της Αλεξιώτισσας τη Θεώνη Ανδρουτσέλλη, που έφυγε από τη ζωή στα 91 της.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



