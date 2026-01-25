Θερμά συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο Ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο

Τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών  που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, προσθέτοντας ακόμα μία επιτυχία στο ελληνικό πόλο.

25 Ιαν. 2026 20:04
Pelop News

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο που διεξήχθη στο Βελιγράδι.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

