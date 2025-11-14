«Θερμή εισβολή» με σκόνη και νοτιάδες: Ο Νοέμβριος φέρνει… καλοκαίρι στη μέση του φθινοπώρου

Μετά το σύντομο πέρασμα των βροχών, ο καιρός αλλάζει ξανά πρόσωπο. Η νέα εβδομάδα φέρνει άνοδο της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, δυνατούς νοτιάδες και αφρικανική σκόνη, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

14 Νοέ. 2025 14:40
Pelop News

Η τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα θυμίζει… άνοιξη. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου αναμένονται ισχυροί νοτιάδες έως 7 μποφόρ, άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από την Αφρική, με τις θερμές αέριες μάζες να ανεβάζουν τον υδράργυρο στους 22-24 βαθμούς σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο.

«Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες», έγραψε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του, εξηγώντας πως το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με αίθριες καιρικές συνθήκες, πριν την είσοδο του νέου θερμού κύματος.

Από τη Δευτέρα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες σκόνης και ανεβάζοντας τις θερμοκρασίες 6 έως 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Ωστόσο, το ανοιξιάτικο σκηνικό δεν θα κρατήσει πολύ. Από την Τρίτη και μετά, αναμένονται βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, σηματοδοτώντας σταδιακά το τέλος της «ψεύτικης άνοιξης» του Νοέμβρη.

14:40 «Θερμή εισβολή» με σκόνη και νοτιάδες: Ο Νοέμβριος φέρνει… καλοκαίρι στη μέση του φθινοπώρου
