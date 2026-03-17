Θέρμη: Ταυτοποιήθηκαν εννέα ανήλικοι για βανδαλισμούς σε σχολεία

Ζημιές άνω των 6.000 ευρώ σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

17 Μαρ. 2026 10:37
Pelop News

Στην ταυτοποίηση εννέα ανηλίκων, οι οποίοι εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές υποθέσεις πρόκλησης φθορών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Θέρμης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Μετά από συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, εξιχνιάστηκαν περιστατικά βανδαλισμών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες –επτά ημεδαποί και δύο αλλοδαποί– κατηγορούνται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Η δράση τους χωρίζεται σε δύο περιόδους:

  • Καλοκαίρι 2025: Τέσσερις από τους ανήλικους προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο κατά το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου. Το κόστος των καταστροφών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.

  • Φθινόπωρο 2025: Οι υπόλοιποι πέντε ταυτοποιήθηκαν για φθορές σε Νηπιαγωγείο που έλαβαν χώρα μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, με το ύψος της ζημιάς να αγγίζει τις 2.000 ευρώ.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των ανηλίκων αναμένεται να διαβιβαστούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τα περαιτέρω. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της παραβατικότητας ανηλίκων και της προστασίας των δημόσιων υποδομών εκπαίδευσης.

