«Θες να με ρωτήσεις για τον Μέσι, σωστά;», η ατάκα του Ρονάλντο που άναψε...φωτιές!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογάλος έκλεψε την παράσταση στη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό του Nations League, αφήνοντας μια… ανοιχτή πόρτα για μια συνεργασία που θα έκανε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να παραμιλά.

Όταν ένας δημοσιογράφος με αργεντίνικη προφορά ξεκίνησε την ερώτησή του, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ χαμογέλασε και τον διέκοψε: «Θες να με ρωτήσεις για τον Μέσι, σωστά;», προκαλώντας γέλια σε όλη την αίθουσα.

Στο ερώτημα αν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να αγωνίζεται όχι απέναντι, αλλά δίπλα στον Λιονέλ Μέσι, ο Ρονάλντο απάντησε με ένα χαμόγελο: «Φίλε… ποτέ μη λες ποτέ, αλλά το βλέπω δύσκολο».

Ο άσος της Αλ Νασρ αποκάλυψε επίσης πως διατηρεί θερμά συναισθήματα για την Αργεντινή, καθώς η σύζυγός του κατάγεται από εκεί. «Μου αρέσει πολύ η Αργεντινή, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά θέλω να την επισκεφθώ. Δεν έχω αγαπημένη ομάδα εκεί. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Μέσι. Είμαστε μαζί στο προσκήνιο 15 χρόνια. Παλιά του μετέφραζα από τα αγγλικά στα ισπανικά στις απονομές», ανέφερε.

Cristiano Ronaldo got asked about whether he would like to play with Leo Messi together by an Argentine journalist 🇦🇷🇵🇹

