Θεσπρωτία: Δύο νέες σεισμικές δονήσεις το πρωί της Παρασκευής

Δύο σεισμικές δονήσεις με επίκεντρα κοντά σε Λεπτοκαρυά και Παραμυθιά

20 Μαρ. 2026 10:06
Pelop News

Δύο νέες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της σεισμικής ακολουθίας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 09:22:04 ώρα Ελλάδας, με μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 09:25:26, ακολούθησε δεύτερη δόνηση μεγέθους 2,8 Ρίχτερ, με το ίδιο εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παραμυθιάς.

Και οι δύο σεισμοί έγιναν αισθητοί σε αρκετές περιοχές της Θεσπρωτίας και πιθανώς σε γειτονικές περιοχές, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε ζώνη υψηλής σεισμικότητας.

