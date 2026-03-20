Θεσπρωτία: Δύο νέες σεισμικές δονήσεις το πρωί της Παρασκευής
Δύο σεισμικές δονήσεις με επίκεντρα κοντά σε Λεπτοκαρυά και Παραμυθιά
Δύο νέες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της σεισμικής ακολουθίας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.
Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 09:22:04 ώρα Ελλάδας, με μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 09:25:26, ακολούθησε δεύτερη δόνηση μεγέθους 2,8 Ρίχτερ, με το ίδιο εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παραμυθιάς.
Και οι δύο σεισμοί έγιναν αισθητοί σε αρκετές περιοχές της Θεσπρωτίας και πιθανώς σε γειτονικές περιοχές, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί.
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε ζώνη υψηλής σεισμικότητας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News