Θεσπρωτία: Σύλληψη ζευγαριού με 47,5 κιλά κάνναβης, πού τα είχαν κρύψει 

Μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας

01 Δεκ. 2025 8:22
Pelop News

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας συνέλαβαν ένα ζευγάρι αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας, όταν εντόπισαν στο αυτοκίνητό τους 47 κιλά και 550 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο έφερε αλβανικές πινακίδες και κινούνταν στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί το ακινητοποίησαν και κατά την έρευνα ανακάλυψαν ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών και πίσω από τα πίσω καθίσματα.

Εκεί ήταν κρυμμένα 46 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 47.550 γραμμαρίων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε.

 

