Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel

Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport, με τη στήριξη της ΑΑΔΕ, για τη β’ φάση του δεύτερου κύκλου ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Θεσσαλία. Η νέα αυτή φάση αφορά την υποβολή της τελικής αίτησης ενίσχυσης από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των ακραίων φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το σχήμα ενίσχυσης για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει πέντε διακριτά υπο-σχήματα. Το πρώτο αφορά επιχειρήσεις, πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με έδρα ή υποκατάστημα στους δήμους Παλαμά και Φαρκαδόνας. Το δεύτερο καλύπτει επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε περιοχές που επλήγησαν λόγω μη ασφαλούς πρόσβασης και ακαταλληλότητας των υδάτων. Το τρίτο αφορά επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών στις αντίστοιχες περιοχές, το τέταρτο επιχειρήσεις καταλυμάτων και το πέμπτο επιχειρήσεις αλιείας και εμπορίας αλιευμάτων στις πληγείσες παράκτιες ζώνες της Θεσσαλίας.

Όπως διευκρινίζεται, είχε προηγηθεί η α’ φάση του δεύτερου κύκλου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις που ήθελαν να ενταχθούν στο σχήμα. Η β’ φάση, που ενεργοποιείται τώρα, αφορά πλέον την τελική αίτηση ενίσχυσης και καθορίζει το πλαίσιο υπαγωγής, το ύψος και τη μεθοδολογία προσδιορισμού της στήριξης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής και χορήγησής της.

Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις που δεν είχαν λάβει ενίσχυση στον πρώτο κύκλο, δηλαδή για αιτήσεις που είχαν κατατεθεί από τις 13 Αυγούστου έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2024, αλλά και που είχαν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση του δεύτερου κύκλου τον Δεκέμβριο του 2025. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται ως μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών, με τήρηση των ανώτατων ορίων που προβλέπονται από τους κανόνες ενισχύσεων ήσσονος σημασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30 Μαρτίου 2026, ενώ το υπουργείο υπογραμμίζει ότι, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, συνεχίζει τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν σφοδρά από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023.

