Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα myBusinessSupport για τη β’ φάση του δεύτερου κύκλου ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν έμμεσα από τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel στη Θεσσαλία, με τις αιτήσεις να παραμένουν ανοιχτές έως τις 30 Μαρτίου. (civilprotection.gov.gr

17 Μαρ. 2026 14:04
Pelop News

Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport, με τη στήριξη της ΑΑΔΕ, για τη β’ φάση του δεύτερου κύκλου ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Θεσσαλία. Η νέα αυτή φάση αφορά την υποβολή της τελικής αίτησης ενίσχυσης από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των ακραίων φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το σχήμα ενίσχυσης για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει πέντε διακριτά υπο-σχήματα. Το πρώτο αφορά επιχειρήσεις, πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με έδρα ή υποκατάστημα στους δήμους Παλαμά και Φαρκαδόνας. Το δεύτερο καλύπτει επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε περιοχές που επλήγησαν λόγω μη ασφαλούς πρόσβασης και ακαταλληλότητας των υδάτων. Το τρίτο αφορά επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών στις αντίστοιχες περιοχές, το τέταρτο επιχειρήσεις καταλυμάτων και το πέμπτο επιχειρήσεις αλιείας και εμπορίας αλιευμάτων στις πληγείσες παράκτιες ζώνες της Θεσσαλίας.

Όπως διευκρινίζεται, είχε προηγηθεί η α’ φάση του δεύτερου κύκλου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις που ήθελαν να ενταχθούν στο σχήμα. Η β’ φάση, που ενεργοποιείται τώρα, αφορά πλέον την τελική αίτηση ενίσχυσης και καθορίζει το πλαίσιο υπαγωγής, το ύψος και τη μεθοδολογία προσδιορισμού της στήριξης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής και χορήγησής της.

Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις που δεν είχαν λάβει ενίσχυση στον πρώτο κύκλο, δηλαδή για αιτήσεις που είχαν κατατεθεί από τις 13 Αυγούστου έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2024, αλλά και που είχαν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση του δεύτερου κύκλου τον Δεκέμβριο του 2025. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται ως μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών, με τήρηση των ανώτατων ορίων που προβλέπονται από τους κανόνες ενισχύσεων ήσσονος σημασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30 Μαρτίου 2026, ενώ το υπουργείο υπογραμμίζει ότι, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, συνεχίζει τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν σφοδρά από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:22 «Ήταν σαν αναίσθητη. Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά», συγκλονιστική η μαρτυρία αστυνομικού στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο
17:22 Πιερρακάκης από το Παρίσι: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ