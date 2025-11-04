Θεσσαλονίκη: 13χρονος διώκεται για ληστεία – Απείλησε με μαχαίρι 21χρονο για ένα ηλεκτρικό πατίνι

Για το κακούργημα της ληστείας διώκεται ο 13χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν 21χρονο και του άρπαξε το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι του.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Νίκης, κοντά στον Λευκό Πύργο. Ο νεαρός είχε μόλις σταθμεύσει το πατίνι του όταν ο 13χρονος τον πλησίασε, έχοντας το χέρι στην τσέπη, και τον απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι αν δεν του το παραδώσει.

Ο 21χρονος, φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα, παρέδωσε το πατίνι και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον ανήλικο λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση, με τη βοήθεια της εφαρμογής εντοπισμού που διαθέτει η εταιρεία ενοικίασης.

Ο 13χρονος, που διαμένει σε δομή ανηλίκων, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για ληστεία. Μέχρι να απολογηθεί ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, παραμένει υπό κράτηση.

Αν και ο 21χρονος δήλωσε πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, η υπόθεση κινήθηκε αυτεπαγγέλτως, καθώς πρόκειται για κακούργημα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



