Θεσσαλονίκη: 13χρονος διώκεται για ληστεία – Απείλησε με μαχαίρι 21χρονο για ένα ηλεκτρικό πατίνι

Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: ένας 13χρονος κατηγορείται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν 21χρονο και του άρπαξε το ηλεκτρικό πατίνι του. Ο ανήλικος διώκεται για κακούργημα και παραμένει υπό κράτηση.

Θεσσαλονίκη: 13χρονος διώκεται για ληστεία - Απείλησε με μαχαίρι 21χρονο για ένα ηλεκτρικό πατίνι
04 Νοέ. 2025 12:40
Pelop News

Για το κακούργημα της ληστείας διώκεται ο 13χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν 21χρονο και του άρπαξε το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι του.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Νίκης, κοντά στον Λευκό Πύργο. Ο νεαρός είχε μόλις σταθμεύσει το πατίνι του όταν ο 13χρονος τον πλησίασε, έχοντας το χέρι στην τσέπη, και τον απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι αν δεν του το παραδώσει.

Ο 21χρονος, φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα, παρέδωσε το πατίνι και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον ανήλικο λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση, με τη βοήθεια της εφαρμογής εντοπισμού που διαθέτει η εταιρεία ενοικίασης.

Ο 13χρονος, που διαμένει σε δομή ανηλίκων, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για ληστεία. Μέχρι να απολογηθεί ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, παραμένει υπό κράτηση.

Αν και ο 21χρονος δήλωσε πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, η υπόθεση κινήθηκε αυτεπαγγέλτως, καθώς πρόκειται για κακούργημα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:14 Μαρινάκης: «Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση – Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει»
14:14 Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απογειώνει τη Θεσσαλονίκη
14:06 Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
14:02 Κλειστά έως την Παρασκευή τα σχολεία στα Βορίζια για λόγους ασφαλείας
14:00 Πάτρα: Κενά, συγχωνεύσεις και μάθημα σε προκάτ – Κινητοποίηση της Ένωσης Γονέων την Πέμπτη στην πλ. Γεωργίου
13:57 Η σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και η πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
13:57 Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό
13:47 «Φρούριο» ο Αλικιανός για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – Ανιχνευτές μετάλλων και σκύλοι της ΕΛΑΣ σε πλήρη δράση
13:43 Πέθανε ο Ντικ Τσέινι – Ο αμφιλεγόμενος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που σφράγισε μια εποχή
13:33 Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» – Προαναγγελία από τη Δόμνα Μιχαηλίδου
13:30 ΟΗΕ: Επείγουσες διαπραγματεύσεις για το Σουδάν – «Η κατάσταση είναι φριχτή και εκτός ελέγχου»
13:27 Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το εαρινό εξάμηνο 2025–2026
13:23 Η Πάτρα τραγουδά για την ελπίδα: Φιλανθρωπική συναυλία στο Πανεπιστήμιο υπέρ των πυρόπληκτων της Αχαΐας
13:18 Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick»
13:10 Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
13:08 Σπάνια εμφάνιση της Χλοης Λιάσκου
13:00 Γρεβενά: Φύση και γαστρονομία, τι να δείτε
13:00 Αναβάλλεται η κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση Σκλήκα – Αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση
12:56 Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: «Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων – Λάθος ο χειρισμός»
12:53 «Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ