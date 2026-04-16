Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο της για οκταετή σεξουαλική κακοποίηση

Μια εφιαλτική πραγματικότητα που διήρκεσε οκτώ χρόνια περιέγραψε στις αρχές μια 14χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη, καταγγέλλοντας τον 61χρονο θείο της για συνεχή σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, ο 61χρονος εκμεταλλευόταν τη συγγενική τους σχέση και την εμπιστοσύνη της οικογένειας για να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της ανιψιάς του. Η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε το 2017, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 5 ετών, και συνεχίστηκε συστηματικά μέχρι και τον προηγούμενο χρόνο. Οι πράξεις αυτές λάμβαναν χώρα τόσο στην κατοικία τους στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξοχικό σπίτι στην περιοχή της Καβάλας.

Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης ήταν άμεση. Οι αστυνομικοί σχημάτισαν βαρύτατη δικογραφία σε βάρος του 61χρονου, η οποία περιλαμβάνει τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκων.

Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

