Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο της για οκταετή σεξουαλική κακοποίηση

Σοκαριστική καταγγελία 14χρονης στη Θεσσαλονίκη. Δικογραφία για βιασμό σε βάρος 61χρονου.

16 Απρ. 2026 9:34
Μια εφιαλτική πραγματικότητα που διήρκεσε οκτώ χρόνια περιέγραψε στις αρχές μια 14χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη, καταγγέλλοντας τον 61χρονο θείο της για συνεχή σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, ο 61χρονος εκμεταλλευόταν τη συγγενική τους σχέση και την εμπιστοσύνη της οικογένειας για να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της ανιψιάς του. Η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε το 2017, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 5 ετών, και συνεχίστηκε συστηματικά μέχρι και τον προηγούμενο χρόνο. Οι πράξεις αυτές λάμβαναν χώρα τόσο στην κατοικία τους στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξοχικό σπίτι στην περιοχή της Καβάλας.

Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης ήταν άμεση. Οι αστυνομικοί σχημάτισαν βαρύτατη δικογραφία σε βάρος του 61χρονου, η οποία περιλαμβάνει τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκων.

Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:27 Διπλωματικός “πυρετός” για τις νέες συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν, αισιοδοξία για συμφωνία
10:21 Που θα δείτε την σπουδαία μάχη της ΑΕΚ με την Ράγιο
10:15 Το φυσικό αέριο «μπαίνει» στο κέντρο της Πάτρας: Εργο-ορόσημο με ανησυχίες
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη δόση
9:45 ΑΑΔΕ: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο e-shops και μικρών επιχειρήσεων
9:34 Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο της για οκταετή σεξουαλική κακοποίηση
9:23 Τραγωδία στην Τουρκία: Στο «μικροσκόπιο» οι αναφορές του 14χρονου δράστη
9:15 Καλάβρυτα: Δωρεάν δράση εξοικείωσης ηλικιωμένων με την τεχνολογία
9:06 YouTube: «Lego-Προπαγάνδα» τέλος, έκλεισε κανάλι που χλεύαζε τον Τραμπ
8:57 Μυστήριο στην Κυψέλη: Υγρό που θυμίζει τσιμέντο «πλημμύρισε» δρόμους ΦΩΤΟ
8:48 Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Μαΐου 2026, αναλυτικό πρόγραμμα
8:40 Τουλάχιστον 12 νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικές επιδρομές τη νύχτα
8:33 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για το voucher διακοπών, τι αλλάζει
8:25 «Happy Day» χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου, τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη
8:17 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου, αυτόματη οριστικοποίηση σήμερα, πώς θα αποφύγετε λάθη και πρόστιμα
8:10 Πολύνεκρο δυστύχημα στον Ισημερινό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, 11 νεκροί και 20 τραυματίες
8:01 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:52 Ενεργειακές προσδοκίες στον «Ασωπό»: Η ακτινογραφία των δυνητικών αποθεμάτων στο Ιόνιο
7:45 Μάχη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό» ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
