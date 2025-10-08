Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του

Συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση της συζύγου του, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για βιασμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος της συζύγου του και ενώπιον ανηλίκων. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, και έτσι οδηγείται στη φυλακή.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονης παθούσας, η οποία έγινε τον περασμένο Μάρτιο, όταν βρήκε τη δύναμη να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει μετά από ένα ακόμη περιστατικό ξυλοδαρμού, ο κατηγορούμενος την κακοποιούσε σχεδόν καθημερινά.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς –η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο καθώς δεν προσήλθε για καταθέσει-ο 40χρονος την κακοποιούσε σωματικά, ακόμη και μπροστά στα παιδιά τους, και τη βίαζε. Μάλιστα, μετά τη σεξουαλική της κακοποίηση, το θύμα κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος… ουρούσε πάνω της.

Η παθούσα ανέφερε, επίσης, ότι ο 40χρονος κυκλοφορούσε συνέχεια μεθυσμένος και γυμνός μέσα στο σπίτι τους.

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής, μετά τη σύλληψή του είχε αφεθεί ελεύθερος υπό όρους και δικάστηκε ερήμην, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Μετά την απόφαση, θεωρείται φυγόδικος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του στον ανακριτή είχε ισχυριστεί ότι χτύπησε μόνο με μια σφαλιάρα τη σύζυγό του και αρνήθηκε τις κατηγορίες.

