Θεσσαλονίκη: 17χρονη στο νοσοκομείο λόγω μέθης, συνελήφθη ο υπεύθυνος νυχτερινού κέντρου
Ανήλικη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 17χρονη κοπέλα με συμπτώματα έντονης μέθης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη του 38χρονου υπεύθυνου νυχτερινού καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να επέτρεψε σε ανήλικη κοπέλα να καταναλώσει αλκοόλ.
Η 17χρονη, εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο συλληφθείς κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν περαιτέρω τις συνθήκες υπό τις οποίες η νεαρή κατάφερε να καταναλώσει αλκοόλ εντός του κέντρου διασκέδασης.
