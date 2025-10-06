Θεσσαλονίκη: 17χρονη στο νοσοκομείο λόγω μέθης, συνελήφθη ο υπεύθυνος νυχτερινού κέντρου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 17χρονη κοπέλα με συμπτώματα έντονης μέθης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη του 38χρονου υπεύθυνου νυχτερινού καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να επέτρεψε σε ανήλικη κοπέλα να καταναλώσει αλκοόλ.

Η 17χρονη, εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν περαιτέρω τις συνθήκες υπό τις οποίες η νεαρή κατάφερε να καταναλώσει αλκοόλ εντός του κέντρου διασκέδασης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



