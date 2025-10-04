Θεσσαλονίκη: 19χρονος και 20χρονος στο νοσοκομείο μετά από επεισόδιο στα Λαδάδικα

Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ από την αστυνομία ερευνάται τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.

Θεσσαλονίκη: 19χρονος και 20χρονος στο νοσοκομείο μετά από επεισόδιο στα Λαδάδικα
04 Οκτ. 2025 10:10
Pelop News

Επεισόδιο με δύο τραυματίες, νεαρής ηλικίας, ερευνά η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 5 τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, απ’ όπου παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερος νεαρός- ένας 20χρονος Έλληνας, που ήταν χτυπημένος στο κεφάλι.

Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ από την αστυνομία ερευνάται τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.

Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:40 Συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ στη Πάτρα για το πρόγραμμα της ΔΕΘ με Μάντζο, Κατρίνη, Σταρακά και Σολωμού
12:32 Προσκλήσεις γάμου
12:24 Επίθεση Γεωργιάδη σε γιατρούς Πάνου Ρούτσι: Κινδυνεύει η ζωή του και παίζουν παιχνίδια
12:16 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που προέτρεπε σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων σε βάρος ηγούμενου
12:08 51 χρόνια Νέα Δημοκρατία: Όλοι οι αρχηγοί στο βίντεο για τα γενέθλια του κόμματος
12:00 Λάρισα: 47χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο
11:51 Μητσοτάκης για Γάζα: Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση της Χαμάς
11:43 Συλλήψεις στο Αίγιο για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
11:35 Μαρινάκης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η μείωση των φόρων
11:26 Ποιες πληρωμές θα κάνουν ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 10 Οκτωβρίου
11:18 Αποχώρησε από το Exathlon ο Αιγιώτης Τάκης Καραγκούνιας
11:10 Πάνος Ρούτσι: «Θα καθίσω εδώ κι ας πεθάνω – Δεν αποχωρώ αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»
11:02 Αύξηση καταγγελιών για τη Hellenic Train – Πάνε «τρένο» τα παράπονα για Προαστιακό και Οδοντωτό
10:51 Βρετανός βρέθηκε στη φυλακή μέσω Facebook – Το διαδικτυακό σχόλιο που πλήρωσε ακριβά
10:43 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του Βασίλη Αγγελόπουλου
10:35 Ανάλυση WSJ: Γιατί ο διχασμός της Χαμάς μπορεί να τορπιλίσει την ειρήνη
10:27 Fast track προσλήψεις και ευέλικτο ωράριο – Τι φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
10:18 Για 20η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – Αγωνία για την υγεία του
10:10 Θεσσαλονίκη: 19χρονος και 20χρονος στο νοσοκομείο μετά από επεισόδιο στα Λαδάδικα
10:06 Ιστορική μέρα για τις γυναίκες του ΝΟΠ, η ΝΕΠ επέστρεψε για να μείνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ