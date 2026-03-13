Θεσσαλονίκη: 20χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος με τραύμα από μαχαίρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση περίπου στις 10 το βράδυ για νεαρό άνδρα ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

13 Μαρ. 2026 7:57
Pelop News

Σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι εντοπίστηκε ένας 20χρονος το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος έφερε τραύμα από μαχαίρι και διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Την έρευνα για το περιστατικό έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό οπαδικής βίας.

