Θεσσαλονίκη: 20χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος με τραύμα από μαχαίρι

Σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι εντοπίστηκε ένας 20χρονος το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση περίπου στις 10 το βράδυ για νεαρό άνδρα ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος έφερε τραύμα από μαχαίρι και διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Την έρευνα για το περιστατικό έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό οπαδικής βίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



