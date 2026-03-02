Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο

30χρονος αγνόησε σήμα Τροχαίας, παραβίασε κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με ΙΧ στη Ν. Αγχίαλο

Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
02 Μαρ. 2026 10:23
Pelop News

Επεισοδιακό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 30χρονου οδηγού.

Ο 30χρονος, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο, αγνόησε σήμα στάσης αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος, ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του. Στη συνέχεια, στον οικισμό της Νέας Αγχιάλου, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο Ι.Χ. που οδηγούσε 45χρονος.

Από τη σύγκρουση, το όχημα του 30χρονου εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενης κατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του ίδιου και της 27χρονης συνεπιβάτιδάς του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος διαπίστωσαν ότι ο 30χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο. Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:53 Πάτρα: Συναγερμός από πυρκαγιά στο κέντρο
10:51 Αμαλιάδα: Απεβίωσε ο ηλείος ομογενής Κωνσταντίνος Λυκογιάννης
10:45 Συνάντηση Τσώκου με Χατζηδάκη για έργα υποδομής στην Αχαΐα
10:44 Δένδιας: Πλήρης ετοιμότητα για εξελίξεις Μέσης Ανατολής
10:37 Μεξικό: Ο θάνατος του Ελ Μέντσο και ο διάδοχος του
10:35 Κλειστά Δευτέρα και Τρίτα τα Χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
10:30 Καμία εμπλοκή με το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
10:26 Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου
10:25 Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη
10:23 Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
10:20 Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο
10:15 Οι Ελληνικές δυνάμεις στη «καρδιά» της κρίσης στη Μέση Ανατολή
10:15 Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Η Πελοπόννησος στο προσκήνιο — και εσύ μέρος της εικόνας
10:00 ΑΠΣ Πάτραι: Παρέμβαση Γιώργου Παπαχριστόπουλου για τη διαιτησία στα play off – «Ζητάμε σεβασμό και ίση μεταχείριση»
9:58 Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη εκτάκτως με πρεσβείες στη Μέση Ανατολη
9:50 Πάτρα: Τα Αρσάκεια Σχολεία στην 9η Έκθεση PATRAS IQ ΦΩΤΟ
9:49 Ρόδος: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές
9:42 Πάτρα: «Ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου» την Κυριακή 8/03
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ