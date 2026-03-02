Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο

Επεισοδιακό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 30χρονου οδηγού.

Ο 30χρονος, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο, αγνόησε σήμα στάσης αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος, ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του. Στη συνέχεια, στον οικισμό της Νέας Αγχιάλου, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο Ι.Χ. που οδηγούσε 45χρονος.

Από τη σύγκρουση, το όχημα του 30χρονου εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενης κατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του ίδιου και της 27χρονης συνεπιβάτιδάς του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος διαπίστωσαν ότι ο 30χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο. Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

