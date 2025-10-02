Θεσσαλονίκη: 43χρονος βιντεοσκοπούσε κόσμο στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία»

Ο 43χρονος, με καταγωγή από την Γερμανία, βρέθηκε με χειροπέδες ύστερα από καταγγελία που έκανε στις Αρχές ένας πατέρας που τον είδε να βιντεοσκοπεί κρυφά τον γιο του.

Θεσσαλονίκη: 43χρονος βιντεοσκοπούσε κόσμο στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία»
02 Οκτ. 2025 14:49
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα ανθρώπους στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν την Πέμπτη (2/10) οι αστυνομικοί.

Ειδικότερα, ο 43χρονος, με καταγωγή από την Γερμανία, βρέθηκε με χειροπέδες ύστερα από καταγγελία που έκανε στις Αρχές ένας πατέρας που τον είδε να βιντεοσκοπεί κρυφά τον γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την σύλληψή του και τον έλεγχο που ακολούθησε στο κινητό του τηλέφωνο, εντοπίστηκαν συνολικά τρία βίντεο που είχε καταγράψει παράνομα κι άλλα πέντε τα οποία είχε διαγράψει.

Σε βάρος του 43χρονου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:01 «Μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε», η ανάρτηση του Πλακιά
18:00 Αναβρασμός και ανησυχία στον αγροτικό κόσμο για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων
17:50 Στο Μεσολόγγι πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επείγοντα μέτρα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από τα έργα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου» επιστολή Πελετίδη
17:30 Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη Θεσσαλονίκη 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου
17:18 Εναρκτήρια Συνάντηση του HELIX-SMART για το Επιμελητήριο Αχαΐας, στην Κέρκυρα
17:10 Κλειστά τα σχολεία αύριο Παρασκευή (και) στη Ρόδο!
17:00 Πάτρα – Αυτοψία στο Άνω Καστρίτσι: «Κάντε κάτι, θα καούμε!» – Χωρίς αντιπυρικές ζώνες το πευκοδάσος Καρκαλού
16:53 Μάντσεστερ: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ
16:45 Διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
16:38 Καλάβρυτα: Συνάντηση με τον Γεωργιάδη ζητά ο Θ. Παπαδόπουλος για το Νοσοκομείο Καλαβρύτων
16:30 Έπεσε δέντρο από τη νεροποντή στην Αθήνα – Τραυματίστηκε περαστικός
16:23 Έγινε ποτάμι η λεωφόρος Καραμανλή στο Μενίδι – Προβλήματα στην κυκλοφορία ΒΙΝΤΕΟ
16:15 Απεργία πείνας ξεκινούν 11 Έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται από το Ισραήλ
16:08 Θεσσαλονίκη: Γεωργιανοί έμπαιναν σε σπίτια με κλειδιά «πασπαρτού»
16:00 Πάτρα: Μπαίνουν κολωνάκια σε ράμπες ΑμεΑ σε πεζοδρόμους και προβληματικά σημεία της πόλης
15:51 Τσίπρας: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στον στολίσκο προς τη Γάζα ΒΙΝΤΕΟ
15:43 Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην θάλασσα του Μαρμαρά
15:36 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προστασία της ποιότητας του ελαιόλαδου  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15:27 Βρέθηκε ο 20χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε δίχρονο αγόρι στον Άγιο Δημήτριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ