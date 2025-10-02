Θεσσαλονίκη: 43χρονος βιντεοσκοπούσε κόσμο στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία»

Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα ανθρώπους στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν την Πέμπτη (2/10) οι αστυνομικοί.

Ειδικότερα, ο 43χρονος, με καταγωγή από την Γερμανία, βρέθηκε με χειροπέδες ύστερα από καταγγελία που έκανε στις Αρχές ένας πατέρας που τον είδε να βιντεοσκοπεί κρυφά τον γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την σύλληψή του και τον έλεγχο που ακολούθησε στο κινητό του τηλέφωνο, εντοπίστηκαν συνολικά τρία βίντεο που είχε καταγράψει παράνομα κι άλλα πέντε τα οποία είχε διαγράψει.

Σε βάρος του 43χρονου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



