Θεσσαλονίκη: 51χρονος έσφαξε και έγδαρε αρνί στο Σέιχ Σου – Συνελήφθη για βασανισμό ζώου

Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ένας 51χρονος που εντοπίστηκε να γδέρνει και να σφάζει αρνί σε δασική περιοχή στο Σέιχ Σου, επικαλούμενος το έθιμο του κουρμπανιού.

Θεσσαλονίκη: 51χρονος έσφαξε και έγδαρε αρνί στο Σέιχ Σου - Συνελήφθη για βασανισμό ζώου
22 Σεπ. 2025 13:55
Pelop News

Για βασανισμό και φόνευση ζώου κατηγορείται ένας 51χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος προχώρησε στη σφαγή και το γδάρσιμο ενός αρνιού στο δάσος του Σέιχ Σου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (21/9) στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου. Ο 51χρονος, που συνελήφθη από αστυνομικούς, υποστήριξε ότι έσφαξε το ζώο για να το μοιράσει σε συγγενείς και φίλους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για το έθιμο του κουρμπανιού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου, ενώ στο σημείο βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε.

Με δεδομένη την έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν το αρνί να κατασχεθεί και να σταλεί για καύση, με ευθύνη του δήμου Νεάπολης – Συκεών, χωρίς να προηγηθεί καμία κτηνιατρική εξέταση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ