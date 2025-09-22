Θεσσαλονίκη: 51χρονος έσφαξε και έγδαρε αρνί στο Σέιχ Σου – Συνελήφθη για βασανισμό ζώου

Για βασανισμό και φόνευση ζώου κατηγορείται ένας 51χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος προχώρησε στη σφαγή και το γδάρσιμο ενός αρνιού στο δάσος του Σέιχ Σου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (21/9) στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου. Ο 51χρονος, που συνελήφθη από αστυνομικούς, υποστήριξε ότι έσφαξε το ζώο για να το μοιράσει σε συγγενείς και φίλους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για το έθιμο του κουρμπανιού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου, ενώ στο σημείο βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε.

Με δεδομένη την έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν το αρνί να κατασχεθεί και να σταλεί για καύση, με ευθύνη του δήμου Νεάπολης – Συκεών, χωρίς να προηγηθεί καμία κτηνιατρική εξέταση.

