Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια κάθειρξη σε 39χρονο με 1.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας

Ο κατηγορούμενος ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το καλοκαίρι του 2024 που αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την πράξη που κατηγορείται ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου

Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια κάθειρξη σε 39χρονο με 1.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας
10 Οκτ. 2025 16:52
Pelop News

Ποινή κάθειρξης επτά ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 39χρονο που κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το καλοκαίρι του 2024 που αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την πράξη που κατηγορείται ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Δεδομένου ότι δε του χορηγήθηκε ανασταλτικό στην έφεση, ο 39χρονος επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

Η σύλληψή του έγινε αφού προηγήθηκε έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ και εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Όπως διαπιστώθηκε είχε στην κατοχή του χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου που απεικόνιζαν ανήλικους (κάτω των 15 ετών).

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος είχε αποθηκευμένα σε απομακρυσμένο διακομιστή (cloud) συνολικά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων, ενώ σε εξωτερικό σκληρό δίσκο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 ακόμα σχετικά αρχεία.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε «κατεβάσει» με πρόθεση το επίμαχο υλικό από το λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web), όπου πραγματοποιούσε αναζητήσεις λόγω της ενασχόλησής του ως μηχανικός με ζητήματα ασφαλείας του Κυβερνοχώρου. Ωστόσο, η πρόθεση του ήταν να απομονώσει το κακόβουλο υλικό και όχι να διατηρήσει ή να μοιράσει τα αρχεία σε τρίτους, όπως υποστήριξε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Έρχεται η υπερσύγχρονη θαλαμηγός του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι – «Δένει» στην Πάτρα από τα Εμιράτα
18:50 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος με ναρκωτικά και αεροβόλο όπλο! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Πέθανε ο θρυλικός Jogh Logde
18:31 Καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της, ποινή κάθειρξης 18 χρόνια!
18:21 Αγ. Παντελεήμονα: Άνδρας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
18:19 Ποια είναι η Κορίνα Ματσάδο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης και το αφιέρωσε και στον Τραμπ! ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς που θέλει να κλείσει τις πληγές στη Βιβλική Γη της Επαγγελίας – Μια ειρήνη που την ήθελαν όλοι
17:52 Καρυστιανού για εκταφές: «Για να δίνουν το πράσινο φως έχουν σκεφτεί τρόπο να ελέγξουν το αποτέλεσμα»
17:45 ΔΕΥΑΠ: Επείγουσες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης αύριο Σάββατο σε Γηροκομείο, Εγλυκάδα
17:45 «Είχε ξυρίσει τα μαλλιά της κόρης του για να μη βγαίνει», μαρτυρίες σοκ για τον 43χρονο που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
17:34 Γιατί στο Περού η Βουλή ψήφισε την απομάκρυνση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε
17:30 Γιατί ο Μητσοτάκης πασχίζει για 30% στις δημοκοπήσεις
17:20 «’Ενας εφοριακός λιγότερος, θα σκοτώσω και την εισαγγελέα»! Μαρτυρίες ΣΟΚ στη δίκη με το τσεκούρι ΒΙΝΤΕΟ
17:09 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Εκκίνηση στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας
17:08 Ουκρανία: Χωρίς νερό δύο εκατομμύρια άνθρωποι μετά από ρωσικό βομβαρδισμό
17:00 Η Μενδώνη στην Πάτρα για το Ρωμαϊκό Ωδείο στα τέλη Οκτωβρίου
16:52 Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια κάθειρξη σε 39χρονο με 1.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας
16:50 Ο Οργανισμός του Προμηθέα και φέτος στο «Welcome to UP» – Φωτογραφίες
16:45 Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη
16:40 Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες για να πάρουν μικροποσά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ