Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια κάθειρξη σε 39χρονο με 1.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας

Ποινή κάθειρξης επτά ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 39χρονο που κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το καλοκαίρι του 2024 που αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την πράξη που κατηγορείται ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Δεδομένου ότι δε του χορηγήθηκε ανασταλτικό στην έφεση, ο 39χρονος επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

Η σύλληψή του έγινε αφού προηγήθηκε έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ και εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Όπως διαπιστώθηκε είχε στην κατοχή του χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου που απεικόνιζαν ανήλικους (κάτω των 15 ετών).

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος είχε αποθηκευμένα σε απομακρυσμένο διακομιστή (cloud) συνολικά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων, ενώ σε εξωτερικό σκληρό δίσκο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 ακόμα σχετικά αρχεία.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε «κατεβάσει» με πρόθεση το επίμαχο υλικό από το λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web), όπου πραγματοποιούσε αναζητήσεις λόγω της ενασχόλησής του ως μηχανικός με ζητήματα ασφαλείας του Κυβερνοχώρου. Ωστόσο, η πρόθεση του ήταν να απομονώσει το κακόβουλο υλικό και όχι να διατηρήσει ή να μοιράσει τα αρχεία σε τρίτους, όπως υποστήριξε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



