Θεσσαλονίκη: 70χρονος έπεσε από ύψος στην Ευκαρπία – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όταν 70χρονος άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε βαριά. Ο πολυτραυματίας διακομίστηκε διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

17 Απρ. 2026 13:56
Pelop News

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη έπειτα από σοβαρό περιστατικό πτώσης ηλικιωμένου άνδρα από μεγάλο ύψος, το οποίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026 στην περιοχή της Ευκαρπίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 70χρονο, ο οποίος λίγο μετά τις 11:30 βρέθηκε στο κενό υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με διασώστες και γιατρό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό. Ο 70χρονος, που έφερε βαριά τραύματα, διασωληνώθηκε επιτόπου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, ο ηλικιωμένος έχει υποστεί κακώσεις στο κεφάλι και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Οι γιατροί του νοσοκομείου παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το συμβάν, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στην οικοδομή όπου τραυματίστηκε ο 70χρονος. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του περιστατικού.

