Πρέβεζα: Στο χειρουργείο 67χρονος Βέλγος μετά από πτώση σε ιστιοφόρο στη μαρίνα «Κλεοπάτρα»

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη μαρίνα «Κλεοπάτρα» του Ακτίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 67χρονου υπηκόου Βελγίου, ο οποίος επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος αναψυχής. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 67χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο εσωτερικό του σκάφους, τραυματιζόμενος σοβαρά στην αριστερή κλείδα και στον θώρακα. Η κατάστασή του κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, καθώς το περιστατικό κρίθηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα σοβαρό.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πρέβεζας, ενώ ακολούθησε η διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων και έκριναν αναγκαία τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.

Ο 67χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, την ώρα που το Λιμεναρχείο Πρέβεζας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα στο ιστιοφόρο.

