Πρέβεζα: Στο χειρουργείο 67χρονος Βέλγος μετά από πτώση σε ιστιοφόρο στη μαρίνα «Κλεοπάτρα»
Στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας νοσηλεύεται 67χρονος υπήκοος Βελγίου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση μέσα σε ιστιοφόρο σκάφος αναψυχής στη μαρίνα «Κλεοπάτρα» του Ακτίου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη μαρίνα «Κλεοπάτρα» του Ακτίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 67χρονου υπηκόου Βελγίου, ο οποίος επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος αναψυχής. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 67χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο εσωτερικό του σκάφους, τραυματιζόμενος σοβαρά στην αριστερή κλείδα και στον θώρακα. Η κατάστασή του κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, καθώς το περιστατικό κρίθηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα σοβαρό.
Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πρέβεζας, ενώ ακολούθησε η διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων και έκριναν αναγκαία τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.
Ο 67χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, την ώρα που το Λιμεναρχείο Πρέβεζας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα στο ιστιοφόρο.
