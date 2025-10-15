Θεσσαλονίκη: 82χρονος κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου

Θύμα ξυλοδαρμού, στη μέση του δρόμου, κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 82χρονος οδηγός στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, την ώρα που ο ηλικιωμένος κινείτο με το αυτοκίνητό του επί της οδού της Μητροπολίτου Καλλίδου. Κάποια στιγμή, όπως περιγράφει ο κ. Αντώνης Διαμαντάκης στο protothema.gr, σταμάτησε στον φωτεινό σηματοδότη και από το αυτοκίνητο που είχε μπροστά του είδε τον οδηγό να κατεβαίνει με επιθετικές διαθέσεις και να πηγαίνει προς το μέρος του.

«Ήταν 11.15 το πρωί σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς. Ξαφνικά κατέβηκε ο οδηγός και μου λέει “καλά δε βλέπεις; Με χτύπησες”. Είχα ανοιχτό το παράθυρο του αυτοκινήτου και του απάντησα να μη στεναχωριέται και ότι αν τον χτύπησα έχω μικτή ασφάλεια και θα τον αποζημιώσω. Κατέβηκα κάτω, κοίταξα τα οχήματά μας και είχαμε απόσταση 15 εκατοστών. Στο αυτοκίνητό μου δεν υπήρχε ούτε γρατζουνιά» αναφέρει.

Περιγράφοντας τη σκηνή του ξυλοδαρμού, ο κ. Διαμαντάκης λέει ότι «είχα σκύψει για να δω αν υπάρχουν γρατζουνιές και όταν σηκώθηκα μου έριξε δύο μπουνιές στο πρόσωπο και με έριξε κάτω στο έδαφος. Αμέσως μετά αυτός σηκώθηκε και έφυγε. Υπάλληλοι του δήμου ήρθαν και με βοήθησαν, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Κάποιος πολίτης κράτησε τον αριθμό της πινακίδας του και αργότερα έμαθα ότι είναι γνωστός γιατρός» αναφέρει.

Ο 82χρονος σημειώνει ότι μέχρι σήμερα υποφέρει από πόνους στο πρόσωπο και παρακολουθείτε από γιατρό, ενώ έχει υποβάλει μήνυση κατά του οδηγού. «Έχω ακόμα τα σημάδια, πονάω και έχω ζαλάδες. Σήμερα έχω ξανά ραντεβού με νευρολόγο» καταλήγει.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



