Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 65χρονη στη Λαγκαδά – Δίνει μάχη για τη ζωή της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 65χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής. Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα εξόδου της πόλης.

11 Απρ. 2026 12:48
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν 65χρονη γυναίκα τραυματίστηκε βαριά από διερχόμενο αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 15:00 στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, την πρώην οδό Λαγκαδά, στο ρεύμα εξόδου από την πόλη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος παρέσυρε την 65χρονη κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν πεζή τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ από την πρόσκρουση υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Εκεί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της παράσυρσης

Η προανάκριση για το σοβαρό τροχαίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσυρση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε κάποιος επιβαρυντικός παράγοντας ή ποια ακριβώς ήταν η πορεία της πεζής τη στιγμή του ατυχήματος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νέο αυτό τροχαίο προστίθεται σε μια ακόμη δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, με την αγωνία πλέον να επικεντρώνεται στην πορεία της υγείας της 65χρονης, που νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη.

