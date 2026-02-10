Θεσσαλονίκη: Αναισθησιολόγος απέκρυψε πάνω από 290.000 ευρώ, η μέθοδος «10άρια» που τον πρόδωσε
Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής με αναισθησιολόγο αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη
Μια μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στον χώρο της ιδιωτικής υγείας αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό πρόσωπο αναισθησιολόγο που συνεργαζόταν με ιδιωτική κλινική.
Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της ΑΑΔΕ, μετά από διασταυρώσεις στοιχείων που ζήτησε και έλαβε από την κλινική, προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο για τα έτη 2016 και 2017. Ο έλεγχος αποκάλυψε συστηματική απόκρυψη εισοδήματος μέσω της υποκοστολόγησης των ιατρικών πράξεων αναισθησιολογίας.
Συνολικά, ο ιατρός εξέδωσε 1.530 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στη διετία. Από αυτές:
- Το 80,2% (1.227 αποδείξεις) αφορούσαν ποσά από 10 έως 50 ευρώ
- Μόλις το 1,83% (28 αποδείξεις) αφορούσαν ποσά από 51 έως 100 ευρώ
- Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις με υψηλότερα ποσά, ενώ υπήρχαν και δύο περιπτώσεις που δεν εκδόθηκε καθόλου απόδειξη
Η σύγκριση των αποδείξεων για ίδιες επεμβάσεις έδειξε εξωφρενικές αποκλίσεις – έως και 900% – χωρίς καμία λογική εξήγηση. Ενδεικτικά:
- Αμυγδαλεκτομή το 2016: απόδειξη 20 ευρώ σε μία περίπτωση, 302,01 ευρώ σε άλλη
- Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή το 2017: απόδειξη 20 ευρώ στη μία, 400 ευρώ στην άλλη
Για να τεκμηριώσει την πραγματική εικόνα των αμοιβών, η ΥΕΔΔΕ ζήτησε και έλαβε στοιχεία από τρεις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες πληρώνουν τις ίδιες ιατρικές πράξεις με βάση τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά υγείας. Η αντιπαραβολή κατέδειξε ότι οι δηλωμένες αμοιβές ήταν δυσανάλογα χαμηλές και δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Τα ευρήματα του ελέγχου
2016
- Ανακριβείς αποδείξεις σε 544 περιπτώσεις → αποκρυβείσα αξία 128.974,43 €
- Μη έκδοση αποδείξεων σε 2 περιπτώσεις → 468 € → Συνολική απόκρυψη: ~129.442 € → Πρόσθετος φόρος: 95.726,56 €
2017
- Ανακριβείς αποδείξεις σε 660 περιπτώσεις → αποκρυβείσα αξία 163.069,38 €
- Μη έκδοση αποδείξεων σε 2 περιπτώσεις → 468 € → Συνολική απόκρυψη: ~163.537 € → Πρόσθετος φόρος: 121.624,89 €
Σύνολο διετίας
- Αποκρυβείσα αξία: περίπου 293.000 €
- Πρόσθετος φόρος: 217.351,45 €
Η προσφυγή του ιατρού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα οι καταλογισμοί να καταστούν οριστικοί.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News