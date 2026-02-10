Θεσσαλονίκη: Αναισθησιολόγος απέκρυψε πάνω από 290.000 ευρώ, η μέθοδος «10άρια» που τον πρόδωσε

Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής με αναισθησιολόγο αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αναισθησιολόγος απέκρυψε πάνω από 290.000 ευρώ, η μέθοδος «10άρια» που τον πρόδωσε
10 Φεβ. 2026 8:33
Pelop News

Μια μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στον χώρο της ιδιωτικής υγείας αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό πρόσωπο αναισθησιολόγο που συνεργαζόταν με ιδιωτική κλινική.

Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της ΑΑΔΕ, μετά από διασταυρώσεις στοιχείων που ζήτησε και έλαβε από την κλινική, προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο για τα έτη 2016 και 2017. Ο έλεγχος αποκάλυψε συστηματική απόκρυψη εισοδήματος μέσω της υποκοστολόγησης των ιατρικών πράξεων αναισθησιολογίας.

Συνολικά, ο ιατρός εξέδωσε 1.530 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στη διετία. Από αυτές:

  • Το 80,2% (1.227 αποδείξεις) αφορούσαν ποσά από 10 έως 50 ευρώ
  • Μόλις το 1,83% (28 αποδείξεις) αφορούσαν ποσά από 51 έως 100 ευρώ
  • Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις με υψηλότερα ποσά, ενώ υπήρχαν και δύο περιπτώσεις που δεν εκδόθηκε καθόλου απόδειξη

Η σύγκριση των αποδείξεων για ίδιες επεμβάσεις έδειξε εξωφρενικές αποκλίσεις – έως και 900% – χωρίς καμία λογική εξήγηση. Ενδεικτικά:

  • Αμυγδαλεκτομή το 2016: απόδειξη 20 ευρώ σε μία περίπτωση, 302,01 ευρώ σε άλλη
  • Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή το 2017: απόδειξη 20 ευρώ στη μία, 400 ευρώ στην άλλη

Για να τεκμηριώσει την πραγματική εικόνα των αμοιβών, η ΥΕΔΔΕ ζήτησε και έλαβε στοιχεία από τρεις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες πληρώνουν τις ίδιες ιατρικές πράξεις με βάση τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά υγείας. Η αντιπαραβολή κατέδειξε ότι οι δηλωμένες αμοιβές ήταν δυσανάλογα χαμηλές και δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Τα ευρήματα του ελέγχου

2016

  • Ανακριβείς αποδείξεις σε 544 περιπτώσεις → αποκρυβείσα αξία 128.974,43 €
  • Μη έκδοση αποδείξεων σε 2 περιπτώσεις → 468 € → Συνολική απόκρυψη: ~129.442 € → Πρόσθετος φόρος: 95.726,56 €

2017

  • Ανακριβείς αποδείξεις σε 660 περιπτώσεις → αποκρυβείσα αξία 163.069,38 €
  • Μη έκδοση αποδείξεων σε 2 περιπτώσεις → 468 € → Συνολική απόκρυψη: ~163.537 € → Πρόσθετος φόρος: 121.624,89 €

Σύνολο διετίας

  • Αποκρυβείσα αξία: περίπου 293.000 €
  • Πρόσθετος φόρος: 217.351,45 €

Η προσφυγή του ιατρού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα οι καταλογισμοί να καταστούν οριστικοί.

