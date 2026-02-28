Θεσσαλονίκη: Αρχιερατικό μνημόσυνο και αγρυπνία στο ΑΠΘ για τα 57 θύματα των Τεμπών – Λουλούδια και 16 φαναράκια στη μνήμη των φοιτητών

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στον ναό των Τριών Ιεραρχών στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ αρχιερατικό μνημόσυνο για τα θύματα των Τεμπών. Φοιτητές και συγγενείς τίμησαν ιδιαίτερα τους 16 νέους που χάθηκαν, αφήνοντας λευκά λουλούδια και υψώνοντας φαναράκια στον ουρανό.

Θεσσαλονίκη: Αρχιερατικό μνημόσυνο και αγρυπνία στο ΑΠΘ για τα 57 θύματα των Τεμπών – Λουλούδια και 16 φαναράκια στη μνήμη των φοιτητών
28 Φεβ. 2026 9:48
Pelop News

Με αρχιερατικό μνημόσυνο και αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τιμήθηκε χθες το βράδυ η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Στην ακολουθία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, προσευχόμαστε για εκείνους και για την παρηγοριά των οικείων τους, ιδιαιτέρως των γονέων οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους και ως Εκκλησία ποτέ δεν θα πάψουμε να προσευχόμαστε γιατί αυτό είναι το κύριο έργο μας». Μετά τα μεσάνυχτα, ακολούθησε αγρυπνία στον ίδιο ναό.

Λουλούδια και σιγή στο μνημείο των φοιτητών

Νωρίτερα, στα γρασίδια της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο μνημείο που έχει στηθεί εντός του Πανεπιστημίου για τους 16 φοιτητές –13 του ΑΠΘ και τρεις άλλων ιδρυμάτων– που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των δύο τρένων πριν από τρία χρόνια.

Οι συμμετέχοντες άφησαν λευκά τριαντάφυλλα και γαρύφαλλα στο μνημείο, φώναξαν συνθήματα και τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Στη συνέχεια, ύψωσαν στον νυχτερινό ουρανό 16 φαναράκια, ένα για κάθε φοιτητή που δεν επέστρεψε.

Η χθεσινή βραδιά στο Πανεπιστήμιο είχε έντονο συμβολισμό, με την πανεπιστημιακή κοινότητα να δηλώνει παρούσα στη μνήμη των θυμάτων και στο διαρκές αίτημα για απόδοση ευθυνών και ασφαλείς μετακινήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ