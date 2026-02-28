Θεσσαλονίκη: Αρχιερατικό μνημόσυνο και αγρυπνία στο ΑΠΘ για τα 57 θύματα των Τεμπών – Λουλούδια και 16 φαναράκια στη μνήμη των φοιτητών

Με αρχιερατικό μνημόσυνο και αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τιμήθηκε χθες το βράδυ η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Στην ακολουθία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, προσευχόμαστε για εκείνους και για την παρηγοριά των οικείων τους, ιδιαιτέρως των γονέων οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους και ως Εκκλησία ποτέ δεν θα πάψουμε να προσευχόμαστε γιατί αυτό είναι το κύριο έργο μας». Μετά τα μεσάνυχτα, ακολούθησε αγρυπνία στον ίδιο ναό.

Λουλούδια και σιγή στο μνημείο των φοιτητών

Νωρίτερα, στα γρασίδια της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο μνημείο που έχει στηθεί εντός του Πανεπιστημίου για τους 16 φοιτητές –13 του ΑΠΘ και τρεις άλλων ιδρυμάτων– που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των δύο τρένων πριν από τρία χρόνια.

Οι συμμετέχοντες άφησαν λευκά τριαντάφυλλα και γαρύφαλλα στο μνημείο, φώναξαν συνθήματα και τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Στη συνέχεια, ύψωσαν στον νυχτερινό ουρανό 16 φαναράκια, ένα για κάθε φοιτητή που δεν επέστρεψε.

Η χθεσινή βραδιά στο Πανεπιστήμιο είχε έντονο συμβολισμό, με την πανεπιστημιακή κοινότητα να δηλώνει παρούσα στη μνήμη των θυμάτων και στο διαρκές αίτημα για απόδοση ευθυνών και ασφαλείς μετακινήσεις.

