Θεσσαλονίκη: Ατύχημα με χειριστή αετοσανίδας στην Επανομή

12 Οκτ. 2025 11:06
Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου) στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν 47χρονος αλλοδαπός χειριστής αετοσανίδας (kite surf) τραυματίστηκε, αφού παρασύρθηκε από δυνατό άνεμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας ενημερώθηκε το μεσημέρι για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Άκρα» Επανομής.

Κατά την προετοιμασία του εξοπλισμού του στην παραλία, ο 47χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας παρασύρθηκε από ξαφνική ριπή ανέμου, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το Λιμεναρχείο Νέας Μηχανιώνας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
