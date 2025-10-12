Θεσσαλονίκη: Ατύχημα με χειριστή αετοσανίδας στην Επανομή

Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου) στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν 47χρονος αλλοδαπός χειριστής αετοσανίδας (kite surf) τραυματίστηκε, αφού παρασύρθηκε από δυνατό άνεμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας ενημερώθηκε το μεσημέρι για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Άκρα» Επανομής.

Κατά την προετοιμασία του εξοπλισμού του στην παραλία, ο 47χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας παρασύρθηκε από ξαφνική ριπή ανέμου, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το Λιμεναρχείο Νέας Μηχανιώνας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

