Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Προσαγωγές και σύλληψη Τούρκου με ερυθρά αγγελία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει έρευνες σε σπίτια, προσαγωγές και μία σύλληψη ατόμου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία.

11 Μαρ. 2026 13:36
Pelop News

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 11 Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις εγκληματικής δραστηριότητας.

Η επιχείρηση αναπτύχθηκε με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, συνδέονται με παράνομες ενέργειες στη χώρα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε κατοικίες, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε οκτώ προσαγωγές.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για υπόθεση κακουργηματικής απάτης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ανάμεσα στα άτομα που προσήχθησαν βρίσκονται τρεις υπήκοοι Πακιστάν, μία Ελληνίδα, ένας άνδρας από το Ιράκ και τρεις υπήκοοι Τουρκίας.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερα στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση, τα ευρήματα των ερευνών και το εύρος της δράσης των εμπλεκομένων.

