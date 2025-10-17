Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 18χρονο για οργάνωση και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας – Σοκάρει η υπόθεση

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (17 Οκτωβρίου 2025) ένας 21χρονος Αμερικανός ελληνικής καταγωγής, καταζητούμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο νεαρός θεωρείται ο εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε μέσω διαδικτύου, εκμεταλλευόμενη σεξουαλικά ανήλικα παιδιά και διακινώντας υλικό παιδικής πορνογραφίας και πράξεων βίας. Η υπόθεση είχε προκαλέσει παγκόσμιο σάλο στις ΗΠΑ, ενώ για αυτήν είχαν μιλήσει δημόσια τόσο ο διευθυντής του FBI όσο και η Γενική Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία την είχε χαρακτηρίσει «μία από τις πιο αποτρόπαιες υποθέσεις που έχει συναντήσει στην καριέρα της».

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης είχε απορρίψει το αίτημα έκδοσής του στις ΗΠΑ, επικαλούμενο την ελληνική υπηκοότητά του, με αποτέλεσμα η υπόθεση να ερευνηθεί από τις ελληνικές αρχές, καθώς φέρεται μέρος της δράσης να έχει πραγματοποιηθεί εντός Ελλάδας.

Μαζί του συνελήφθη και ένας 18χρονος, του οποίου η ηλεκτρονική διεύθυνση εντοπίστηκε στο διακινούμενο υλικό. Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από εντάλματα της Ανακρίτριας του 6ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Βαριά σωματική βλάβη με έμμεση αυτουργία

Πορνογραφία ανηλίκων

Εκδικητική πορνογραφία

Ο 21χρονος είναι γνώριμος των αρχών, καθώς είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο του 2025 από τη Δίωξη Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μετά από διεθνή αναζήτηση της INTERPOL. Εναντίον του εκκρεμούσε αίτημα έκδοσης στις ΗΠΑ για σοβαρές υποθέσεις εκμετάλλευσης ανηλίκων που φέρονται να είχαν διαπραχθεί μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Απριλίου 2025.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ οι έρευνες για τη δράση του κυκλώματος συνεχίζονται, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί και επιπλέον ψηφιακό υλικό που συνδέεται με τις υποθέσεις.

