Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 40χρονο φυγόποινο με 8,5 χρόνια κάθειρξη για ναρκωτικά

Εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 40χρονο φυγόποινο με 8,5 χρόνια κάθειρξη για ναρκωτικά
24 Φεβ. 2026 10:23
Pelop News

Συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη 40χρονος άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε συνολικά σε φυλάκιση 8,5 ετών για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τον εντοπισμό και τον έλεγχο του 40χρονου προέκυψε επιπλέον ότι δεν παρουσιάστηκε ποτέ για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως όφειλε, και έχει κηρυχθεί ανυπότακτος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη τόσο για την εκτέλεση των ποινών φυλάκισης όσο και για το αδίκημα της ανυποταξίας.

