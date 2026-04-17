Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονη για πωλητή κάνναβης με ελεύθερη πρόσβαση σε ανήλικους

Στη σύλληψη μίας 47χρονης στον Εύοσμο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, για υπόθεση αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης που φέρεται να λειτουργούσε χωρίς τις προβλεπόμενες δικλίδες ασφαλείας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μηχάνημα επέτρεπε την ανεξέλεγκτη αγορά προϊόντων, ακόμη και από ανήλικους.

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονη για πωλητή κάνναβης με ελεύθερη πρόσβαση σε ανήλικους
17 Απρ. 2026 11:10
Pelop News

Μία 47χρονη συνελήφθη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να ήταν η διαχειρίστρια της εταιρείας που είχε τοποθετήσει σε δημόσιο χώρο αυτόματο πωλητή προϊόντων κάνναβης, ο οποίος λειτουργούσε χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρεται από την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα δεν διέθετε σύστημα ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης ηλικίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα προϊόντα ακόμη και για ανήλικους. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που ερευνώνται στην υπόθεση, καθώς εγείρονται σοβαρά ζητήματα για τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου σημείου πώλησης.

Παράλληλα, προέκυψε ότι οι συναλλαγές γίνονταν μόνο μέσω τραπεζικής κάρτας, χωρίς δυνατότητα χρήσης μετρητών, καθώς το μηχάνημα δεν δεχόταν ούτε κέρματα ούτε χαρτονομίσματα.

Διαβάστε επίσης: Συναγερμός στο Ηράκλειο: Αγνοείται 60χρονος από την Τετάρτη

Από τις προθήκες του αυτόματου πωλητή κατασχέθηκαν συνολικά 362 συσκευασίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αυτές περιείχαν άνθη κάνναβης, εκχύλισμα κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, αλλά και προτυλιγμένα τσιγάρα υψηλής συγκέντρωσης. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες έφεραν σημάνσεις που παρέπεμπαν σε νόμιμα προϊόντα, κάτι που εξετάζεται πλέον αναλυτικά στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι όροι διάθεσης και ποια ακριβώς ήταν η νομιμότητα των προϊόντων που εντοπίστηκαν στο μηχάνημα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:40 Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»
12:37 Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά
12:32 Η Θύελλα φιλικό τεστ με τον Παλληξουριακό
12:31 Πλεύρης: Ξεσπά για fake news περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη
12:27 Φρίκη στον Βόλο: Αδιανόητη κακοποίηση γάτας – Βρέθηκε να σέρνει τα νεογέννητα μικρά της από την ουρά ΦΩΤΟ
12:21 Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»
12:17 Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Μεταξόχωρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κίσσαβου
12:07 Πανεπιστήμιο Πατρών: Δυναμική παρουσία στις Εορτές Εξόδου για τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο
11:54 Τραμπ, Νετανιάχου, Πάπας Λέων, και Μπέκαμ στους 100 πιο υπεραστικούς του πλανήτη, δείτε ποιοι άλλοι είναι
11:52 Κεφαλονιά: Λύγισε η μητέρα της Μυρτούς – Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της ΒΙΝΤΕΟ
11:47 Πάτρα: Ο Mikeius φέρνει απόψε στο Πάνθεον το «Incorrect» με νέο stand up χωρίς φίλτρα
11:42 Την Κυριακή ο αγώνας γιορτή και η απονομή στην πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
11:37 Κεφαλονιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι 3 για τη Μυρτώ, την ώρα που η οικογένεια τη ντύνει νύφη για το τελευταίο αντίο
11:27 Γεωργιάδης για την 19χρονη Μυρτώ: Μηνύει λογαριασμό στο TikTok για στοχοποίηση γιατρών
11:25 Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:20 «Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες
11:20 Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»
11:15 ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα για μνήμη και νευρικό σύστημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
