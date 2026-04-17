Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονη για πωλητή κάνναβης με ελεύθερη πρόσβαση σε ανήλικους

Μία 47χρονη συνελήφθη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να ήταν η διαχειρίστρια της εταιρείας που είχε τοποθετήσει σε δημόσιο χώρο αυτόματο πωλητή προϊόντων κάνναβης, ο οποίος λειτουργούσε χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρεται από την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα δεν διέθετε σύστημα ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης ηλικίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα προϊόντα ακόμη και για ανήλικους. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που ερευνώνται στην υπόθεση, καθώς εγείρονται σοβαρά ζητήματα για τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου σημείου πώλησης.

Παράλληλα, προέκυψε ότι οι συναλλαγές γίνονταν μόνο μέσω τραπεζικής κάρτας, χωρίς δυνατότητα χρήσης μετρητών, καθώς το μηχάνημα δεν δεχόταν ούτε κέρματα ούτε χαρτονομίσματα.

Από τις προθήκες του αυτόματου πωλητή κατασχέθηκαν συνολικά 362 συσκευασίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αυτές περιείχαν άνθη κάνναβης, εκχύλισμα κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, αλλά και προτυλιγμένα τσιγάρα υψηλής συγκέντρωσης. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες έφεραν σημάνσεις που παρέπεμπαν σε νόμιμα προϊόντα, κάτι που εξετάζεται πλέον αναλυτικά στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι όροι διάθεσης και ποια ακριβώς ήταν η νομιμότητα των προϊόντων που εντοπίστηκαν στο μηχάνημα.

