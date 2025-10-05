Θεσσαλονίκη: Δικάζεται η συνοδηγός στο τροχαίο που σκοτώθηκε η 21χρονη Έμμα για «υπόθαλψη εγκληματία»

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Μετά την καταδίκη του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη φοιτήτρια, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι δικαστικές αρχές παραπέμπουν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πώς είχε συμβεί το μοιραίο δυστύχημα

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς άδεια, με ποινή 16 ετών και 6 μηνών κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η συνοδηγός, που αρχικά απαλλάχθηκε από την κατηγορία συνέργειας, πλέον παραπέμπεται σε δίκη με την οικογένεια να απαιτεί δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα, η μητέρα της Έμμας, Κέλλυ Καμπάκη μίλησε στην ΕΡΤ για την απόφαση της οικογένειας να δωρίσει τα όργανά της, κάνοντας πράξη την επιθυμία του παιδιού της.

Πέντε άνθρωποι ζουν χάρη σε αυτή την αξιέπαινη κίνηση που αποτελεί παράδειγμα για όλους.

«Μας το ανακοίνωσε λίγους μήνες πριν το τροχαίο, εφόσον φτάσαμε στο σημείο αυτό, στο σημείο μηδέν, στο σημείο που δεν υπήρχε γυρισμός, δεν είχαμε επιλογή από τον σεβαστούμε την επιθυμία της. Περήφανη, για το παιδί μου.

Πάντα έλεγα ότι ήθελα να μάθω ποιοι άνθρωποι έχουν πάρει τα όργανα του παιδιού μου, γιατί ήθελα να βεβαιωθώ ότι είναι καλοί άνθρωποι όπως ήταν και το παιδί μου. Για κάποιο λόγο αισθάνομαι τη Σάντυ πολύ οικεία», δήλωσε η Κέλλυ Καμπάκη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



