Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί που τράκαρε και παράτησε στελέχη της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ έπειτα από έρευνες εντόπισε το ταξί του οδηγού που παρέσυρε τους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη – οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα – και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό ο οποίος προσήχθη στην Τροχαία, όπου αποδέχτηκε την εμπλοκή του.

Σχηματίστηκε δικηγορία για το άρθρο 47 του νέου ΚΟΚ που αφορά τη συμπεριφορά οδηγών μετά από ατύχημα και για σωματική βλάβη από αμέλεια.

