Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 34χρονο – Άγριος ξυλοδαρμός 38χρονης στο κέντρο

Αντιμέτωπος με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας βρίσκεται 34χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια και να τραυμάτισε σοβαρά την 38χρονη σύντροφό του μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ κατηγορείται επιπλέον για ενδοοικογενειακή βία ενώπιον ανηλίκου, καθώς στο διαμέρισμα βρισκόταν και η σύζυγος του αδελφού της παθούσας. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Μετά την άσκηση της δίωξης παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και παραμένει υπό κράτηση.

Πώς αποκαλύφθηκε το περιστατικό

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για γυναίκα που ζητούσε βοήθεια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εισήλθαν στο διαμέρισμα και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρήκαν τον 34χρονο να έχει ακινητοποιήσει τη σύντροφό του, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να την τραυμάτισε με κλωτσιές και γροθιές, αλλά και με τη χρήση πιρουνιού, καθώς και με σιδερένιες και ξύλινες ράβδους, οι οποίες κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

