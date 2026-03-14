Θεσσαλονίκη: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για τη μεταγωγή στα δικαστήρια του 23χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 20χρονου, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Θεσσαλονίκη στο Δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12 το πρωί ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ληστεία, εμπρησμός και κλοπή αυτοκινήτου στην Ηλεία, συλλήψεις των κατηγορουμένων

Η μεταγωγή του κατηγορούμενου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς είναι οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας από αυτή που υποστήριζε το θύμα.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Παρασκευής, συνοδεία δικηγόρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας, ενώ σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία φαίνεται να ήταν μαζί με το θύμα την στιγμή του επεισοδίου και ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς αντίπαλης ομάδας που τον χτυπούσαν με γροθιές και λακτίσματα. «Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία ακόμη και με σφυρί, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς τα τραύματα τα οποία έφερε. Ο ίδιος μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί για ιατροδικαστική εξέταση και τα αποτελέσματα αναμένεται να συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Σε ερώτηση των αστυνομικών αν γνώριζε το θύμα και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του, ο 23χρονος φαίνεται να απάντησε αρνητικά λέγοντας πως του επιτέθηκαν γιατί υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης.

Σχετικά με το μαχαίρι, φέρεται να παραδέχθηκε ότι το είχε στην κατοχή του τη στιγμή του επεισοδίου και το δικαιολόγησε λέγοντας το κατείχε για λόγους εργασίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο κατηγορούμενος ούτε και το 20χρονο θύμα είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο. Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Στο μεταξύ, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς φέρει ένα τραύμα αριστερά στον θώρακα και ένα δεύτερο δεξιά στην πλάτη.

Η σορός του 20χρονου βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στην ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ. Ήδη, έχουν διενεργηθεί τοξικολογικές εξετάσεις και μετά την αξονική που αναμένεται να γίνει θα ολοκληρωθεί και η νεκροψία – νεκροτομή.

Εχθές, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, Λήδα Κοβάτση και πραγματοποίησε αυτοψία ακολουθώντας την διαδρομή του 20χρονου μέχρι να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

