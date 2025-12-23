Θεσσαλονίκη: Έφηβοι πίσω από επιθέσεις σε καφέ και σπίτι στα Πεύκα – Νέα υπόθεση ανήλικης βίας στον Λαγκαδά

Δύο διαφορετικές υποθέσεις ανήλικης παραβατικότητας απασχολούν τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές εφήβους που φέρονται να εμπλέκονται σε επιθέσεις, φθορές και περιστατικά βίας σε Πεύκα και Λαγκαδά.

Θεσσαλονίκη: Έφηβοι πίσω από επιθέσεις σε καφέ και σπίτι στα Πεύκα – Νέα υπόθεση ανήλικης βίας στον Λαγκαδά
23 Δεκ. 2025 14:39
Pelop News

Δύο 13χρονοι και δύο 14χρονοι κατηγορούνται ότι το τελευταίο διάστημα παρενοχλούσαν συστηματικά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Πεύκων Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας αναστάτωση τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και σε εργαζόμενους και θαμώνες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να εισέρχονταν επανειλημμένα στο κατάστημα, εξαπολύοντας ύβρεις, ενώ σε μία από τις περιπτώσεις προκάλεσαν φθορές, πετώντας πέτρες και σπάζοντας την τζαμαρία του καφέ. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα ίδια άτομα εμπλέκονται και σε παρόμοιο περιστατικό σε κατοικία της ίδιας περιοχής, όπου φέρονται να εξύβρισαν τον ιδιοκτήτη και να προκάλεσαν ζημιές στην αυλή του σπιτιού.

Τα κίνητρα των πράξεών τους παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης – Συκεών, η οποία πρόκειται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη περιστατικό ανήλικης βίας καταγράφηκε στον Λαγκαδά. Ένας 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση και ξυλοδαρμό από 16χρονο, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι υποθέσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά περιστατικών που αναδεικνύουν την ένταση και τη συχνότητα φαινομένων ανήλικης παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Αλεξόπουλος: «Αυτές τις ημέρες ας νοιαστούμε κι ας σταθούμε με κατανόηση ο ένας δίπλα στον άλλο»
15:16 HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
15:08 Ψήφισμα στήριξης της απεργίας του ΣΕΗ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
15:01 Γεωργιάδης από το Αμύνταιο: «Ούτε ένα ευρώ ανεκμετάλλευτο από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Υγεία»
15:00 Πρωτοποριακή εφαρμογή με τη στήριξη της Περιφέρειας: Σωτήριο πρόγραμμα άθλησης για επιβιώσαντες από καρκίνο
14:57 Πλήγμα άνω του 30% στην εορταστική κίνηση των Τρικάλων λόγω των μπλόκων
14:55 Προς νέο πολιτικό φορέα η Καρυστιανού – «Όχι σε παλιά πρόσωπα, όχι σε ταμπέλες» το μήνυμα
14:53 Κροατία: Κάθειρξη 50 ετών σε 20χρονο που μαχαίρωσε και σκότωσε μαθητή σε σχολείο
14:43 Αγωγή Δημητριάδη κατά στελέχους του ΠΑΣΟΚ – «Πολιτική φίμωση» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
14:39 Θεσσαλονίκη: Έφηβοι πίσω από επιθέσεις σε καφέ και σπίτι στα Πεύκα – Νέα υπόθεση ανήλικης βίας στον Λαγκαδά
14:31 Καβάλα: Κατέληξε 75χρονος μετά από πτώση στο σπίτι του – Τι έδειξε η έρευνα
14:29 Βελόπουλος κατά Μητσοτάκη για τα μπλόκα: «Σε μια δημοκρατία τον πρώτο λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός, όχι η αστυνομία»
14:23 Χριστουγεννιάτικη έξοδος με εμπόδια: Ουρές στη Ριτσώνα, εκτροπές στην Πάτρα – Άνοιξε το ρεύμα στα Μάλγαρα
14:20 Φάμελλος: «Η κυβέρνηση τροφοδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό με τα μπλόκα»
14:16 Δυτική Ελλάδα – Καιρός: Επιδείνωση με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
14:10 Οικιακή βοηθός συνελήφθη στην Πέλλα για κλοπές 11.500 ευρώ από το σπίτι όπου εργαζόταν
14:08 Πράξη προσφοράς από τη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας προς την «Κιβωτό της Αγάπης»
14:07 Τσίπρας: «Χρειάζεται ένα σοκ δημοκρατίας για να μη γίνει η κοινωνική οργή τροφή της ακροδεξιάς»
14:01 Απεγκλωβισμός ηλικιωμένης από ασανσέρ σε κατάστημα στην Καλλιθέα
14:00 Μικρό ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο: Γεωπολιτικοί αναλυτές μιλούν για τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ