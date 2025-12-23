Θεσσαλονίκη: Έφηβοι πίσω από επιθέσεις σε καφέ και σπίτι στα Πεύκα – Νέα υπόθεση ανήλικης βίας στον Λαγκαδά

Δύο 13χρονοι και δύο 14χρονοι κατηγορούνται ότι το τελευταίο διάστημα παρενοχλούσαν συστηματικά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Πεύκων Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας αναστάτωση τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και σε εργαζόμενους και θαμώνες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να εισέρχονταν επανειλημμένα στο κατάστημα, εξαπολύοντας ύβρεις, ενώ σε μία από τις περιπτώσεις προκάλεσαν φθορές, πετώντας πέτρες και σπάζοντας την τζαμαρία του καφέ. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα ίδια άτομα εμπλέκονται και σε παρόμοιο περιστατικό σε κατοικία της ίδιας περιοχής, όπου φέρονται να εξύβρισαν τον ιδιοκτήτη και να προκάλεσαν ζημιές στην αυλή του σπιτιού.

Τα κίνητρα των πράξεών τους παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης – Συκεών, η οποία πρόκειται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη περιστατικό ανήλικης βίας καταγράφηκε στον Λαγκαδά. Ένας 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση και ξυλοδαρμό από 16χρονο, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι υποθέσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά περιστατικών που αναδεικνύουν την ένταση και τη συχνότητα φαινομένων ανήλικης παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

