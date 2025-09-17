Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 26χρονος που κατηγορείται για βιασμό

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 26χρονος που κατηγορείται από 20χρονη για βιασμό. Ο κατηγορούμενος και η νεαρή γυναίκα φέρονται να διατηρούσαν περιστασιακή σχέση.

Η δίωξη ασκήθηκε βάσει της καταγγελίας της 20χρονης στην αστυνομία, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια γενετήσιων πράξεων σε ξενοδοχείο, ο 26χρονος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες. Η ίδια ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε προηγουμένως κάνει χρήση κοκαΐνης.

Κατά την απολογία του, ο 26χρονος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία έγινε ψευδώς και για εκδικητικούς λόγους που σχετίζονται με ιδιοτελή συμφέροντα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την αποφυλάκισή του, επιβάλλοντας τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την 20χρονη.

