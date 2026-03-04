Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό

Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο 17χρονος που συνελήφθη για επίθεση σε συνομήλικό του μέσα σε σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του επεισοδίου.

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
04 Μαρ. 2026 13:34
Pelop News

Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο 17χρονος μαθητής που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι επιτέθηκε και γρονθοκόπησε συνομήλικό του μέσα σε σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση έδωσε παράλληλα εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ανήλικου.

Καταθέσεις και ιατρικές γνωματεύσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν για κατάθεση τόσο ο 17χρονος που κατηγορείται για την επίθεση, όσο και ο συνομήλικός του που φέρεται να δέχθηκε τα χτυπήματα.

Παράλληλα, ζητήθηκε να ενσωματωθούν στη δικογραφία οι ιατρικές γνωματεύσεις σχετικά με τα τραύματα που φέρεται να υπέστη το θύμα.

Το περιστατικό στο σχολείο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος, στις τουαλέτες του σχολείου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, αφορμή για τη συμπλοκή φέρεται να ήταν προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με ερωτική αντιζηλία.

Ο 17χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον συνομήλικό του στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί με ίδια μέσα στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:22 Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο – Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ