Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό

Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο 17χρονος μαθητής που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι επιτέθηκε και γρονθοκόπησε συνομήλικό του μέσα σε σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση έδωσε παράλληλα εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ανήλικου.

Καταθέσεις και ιατρικές γνωματεύσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν για κατάθεση τόσο ο 17χρονος που κατηγορείται για την επίθεση, όσο και ο συνομήλικός του που φέρεται να δέχθηκε τα χτυπήματα.

Παράλληλα, ζητήθηκε να ενσωματωθούν στη δικογραφία οι ιατρικές γνωματεύσεις σχετικά με τα τραύματα που φέρεται να υπέστη το θύμα.

Το περιστατικό στο σχολείο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος, στις τουαλέτες του σχολείου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, αφορμή για τη συμπλοκή φέρεται να ήταν προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με ερωτική αντιζηλία.

Ο 17χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον συνομήλικό του στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί με ίδια μέσα στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

