Θεσσαλονίκη: Ένταση έξω από την Agrotica – Αγρότες θέλουν να μπουν στα εγκαίνια

Δυνάμεις των ΜΑΤ έστησαν φραγμό για να αποτρέψουν τους αγρότες να προσεγγίσουν την αίθουσα που θα τελεστούν τα εγκαίνια. Το κλίμα είναι τεταμένο με τους αγρότες να ζητούν να μπουν στον χώρο.

Θεσσαλονίκη: Ένταση έξω από την Agrotica - Αγρότες θέλουν να μπουν στα εγκαίνια
12 Μαρ. 2026 20:18
Pelop News

Στην πλατεία της ΧΑΝΘ, δίπλα στη νότια πύλη της ΔΕΘ, όπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας εγκαινιάζει την κλαδική έκθεση Agrotica, έχουν συγκεντρωθεί αγρότες με τα τρακτέρ τους διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στην είσοδο επικράτησε ένταση όταν αγρότες επιχείρησαν να μπουν στην έκθεση και δεν τους επετράπη η είσοδος.

Δυνάμεις των ΜΑΤ έστησαν φραγμό για να αποτρέψουν τους αγρότες να προσεγγίσουν την αίθουσα που θα τελεστούν τα εγκαίνια. Το κλίμα είναι τεταμένο με τους αγρότες να ζητούν να μπουν στον χώρο.

Ένταση στην έκθεση Agrotica

Το κάλεσμα για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων που αναφέρει ότι «μετά τα μεγαλειώδη μπλόκα και στο συλλαλητήριο στην Αθήνα, συνεχίζουμε τον αγώνα μας στη Θεσσαλονίκη».

«Με τα τρακτέρ μας, συναντιόμαστε με τον λαό της πόλης που ξέρει ότι ο δικός μας αγώνας είναι και δικός του. Γιατί το αίτημα που μας ενώνει είναι ένα: Παλεύουμε για το εισόδημά μας, για τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής στο χωράφι και για φθηνά, ποιοτικά τρόφιμα στο ράφι για όλο τον λαό» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ενώ παράλληλα τονίζεται ότι «ο αγώνας μας δεν έχει ημερομηνία λήξης».

Η 31η Agrotica
Η κλαδική έκθεση Agrotica, που αποτελεί μια «γιορτή» για τον πρωτογενή τομέα, ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο κοινό και θα διαρκέσει έως και τις 15 Μαρτίου και στην οποία συμμετέχουν δεκάδες εκθέτες με γεωργικά μηχανήματα, εφόδια και πολλαπλασιαστικό υλικό, καύσιμα αλλά και νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά εκδηλώσεων αλλά και το 11ο πανελλήνιο συνέδριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Agrotica από το τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ και τη ΔΕΘ με θέμα «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:29 Βόλος: Ανήλικος οδηγός πέρασε με κόκκινο και τραυμάτισε αστυνομικό στο πόδι
21:18 Καρυστιανού: Επιστρέφω απογοητευμένη από τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την ασφάλεια στα τρένα
21:07 Νορβηγία: Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ
20:58 Αιγιάλεια: Η Δημοτική Αρχή απαντά σε δηλώσεις του κ. Φιλιππάτου με αιχμές
20:51 Κρήτη: Νέα σύλληψη για κατασκοπεία – Πολωνός φωτογράφιζε τη βάση της Σούδας
20:42 Ηλεία: Έρευνες για αρπαγή δύο μικρών παιδιών από τον πατέρα – Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
20:34 Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης
20:26 Ο δήμαρχος της κατεχόμενης Κερύνειας Ιωσήφ Βιολάρης στην «Π»: «Δεν είμαστε πλέον μόνοι» ΒΙΝΤΕΟ
20:18 Θεσσαλονίκη: Ένταση έξω από την Agrotica – Αγρότες θέλουν να μπουν στα εγκαίνια
20:10 Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή στο Μίσιγκαν – Νεκρός ο δράστης
20:01 Αναβάλλονται οι εκλογές για την ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Κανονικά στην υπόλοιπη χώρα
19:53 Σφοδρή χαλαζόπτωση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης – Μπήκαν νερά στον 1ο όροφο
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ