Θεσσαλονίκη: Επίθεση από αγέλη αδέσποτων σε μητέρα και κόρη στην Πυλαία – Κατέληξε στο νοσοκομείο

Μια γυναίκα τραυματίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε επίθεση από πέντε αδέσποτα σκυλιά την ώρα που περπατούσε μαζί με την κόρη της κοντά σε δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ, πίσω από το 106ο Δημοτικό Σχολείο, σε σημείο που – όπως περιγράφει η ίδια – βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από το σπίτι της.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Mega, αρχικά άκουσε τα σκυλιά να γαβγίζουν, χωρίς όμως να ανησυχήσει ιδιαίτερα.

«Την Παρασκευή το βράδυ, γύρω στις δέκα, γυρνώντας από τον γιατρό με την κόρη μου. Περάσαμε από το σημείο πίσω από το 106ο Δημοτικό Σχολείο, δύο λεπτά από το σπίτι μου, ακούσαμε τα σκυλιά να γαβγίζουν. Λέω στην κόρη μου “μην τρομοκρατείσαι κορίτσι μου, θα είναι χειρότερα τα πράγματα”», ανέφερε.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα διαπίστωσε ότι ο φράχτης που υπήρχε στο σημείο ήταν κομμένος και τα σκυλιά πέρασαν μέσα από αυτόν.

«Κάποια στιγμή βλέπω ότι έχει φράχτη εκεί και λέω στην κόρη μου να ηρεμήσει. Ο φράχτης όμως ήταν κομμένος και τα σκυλιά πέρασαν από εκεί και κατευθύνθηκαν προς το μέρος μας», είπε.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, τα ζώα άρχισαν να γαβγίζουν και να γρυλίζουν, πλησιάζοντας απειλητικά.

Η κόρη της άρχισε να τρέχει, ωστόσο – όπως είπε – τα σκυλιά δεν την ακολούθησαν και στράφηκαν προς την ίδια.

Στην προσπάθειά της να προστατευτεί, η γυναίκα επιχείρησε να ανέβει στο καπό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου.

«Την ώρα που πήγα να ανέβω έπεσα κάτω. Με το πέσιμο τρόμαξαν λίγο και απομακρύνθηκαν, όμως μετά από λίγο ξαναήρθαν προς το μέρος μου όταν είδαν ότι είχα ακινητοποιηθεί», ανέφερε.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στον ώμο, στα πλευρά και στο πόδι από την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η κόρη της, σύμφωνα με την ίδια, φώναζε έντρομη ζητώντας από τα σκυλιά να την αφήσουν, μέχρι που τελικά κατάφεραν να απομακρυνθούν.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα απομονωμένο, ειδικά τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα σημείωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνοντας τον δήμο και επικοινωνώντας με φιλοζωικές οργανώσεις.

Όπως ανέφερε, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή, καθώς στο παρελθόν η κόρη της είχε δεχθεί επίθεση από την ίδια αγέλη.

Τότε, σύμφωνα με την ίδια, ο δήμος είχε προχωρήσει στην απομάκρυνση περίπου δέκα σκύλων από την περιοχή, ωστόσο – όπως καταγγέλλει – το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

